Obavijesti

News

Komentari 1
BUKTINJA NA CESTI

VIDEO Buktinja u Zagrebu: 'Automobil je planuo u vožnji. Ljudi su stali i pomagali gasiti'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Buktinja u Zagrebu: 'Automobil je planuo u vožnji. Ljudi su stali i pomagali gasiti'
Foto: Čitatelj 24sata

Na križanju Slavonske i Čulinečke ulice u Zagrebu oko 19.10 sati planuo je automobil. Vozač je na vrijeme izašao iz automobila kad je vidio da je bukitnja zahvatila prednji dio. Vatrogasci i policija su izašli na intervenciju

Admiral

Auto je izgorio potpuno, prolaznici su pomagali u gašenju, kaže nam čitatelj koji je u srijedu oko 19 sati snimio automobil u plamenu u Zagrebu.

Automobil se zapalio u vožnji na križanju Slavonske i Čulinečke ulice u Zagrebu.

SPASILI MU ŽIVOT Božinović zahvalio liječnicima KBC-a Split: Ovo što ste učinili za izbodenog policajca je čudo
Božinović zahvalio liječnicima KBC-a Split: Ovo što ste učinili za izbodenog policajca je čudo

Policija je zaprimila dojavu o požaru automobila oko 19.10 sati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zapalio se automobil u Zagrebu 02:20
Zapalio se automobil u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

Kako su nam potvrdili, najvjerojatnije nema ozlijeđenih. Vatrogasci su na terenu, a onda slijedi očevid.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO EU zaustavlja trgovinski sporazum sa SAD-om. Trump i Zelenski se sastaju u četvrtak...
PRATITE NA 24SATA

UŽIVO EU zaustavlja trgovinski sporazum sa SAD-om. Trump i Zelenski se sastaju u četvrtak...

Američki predsjednik u Davosu se sastaje sa Zelenskim, tijekom govora kazao je kako previše ljudi gine u tom ratu i kako ga želi završiti...
Uhitili osječke bankarice: Kroz 20 godina ukrale 2,4 mil. eura
NEVJEROJATNA KRAĐA

Uhitili osječke bankarice: Kroz 20 godina ukrale 2,4 mil. eura

Prema policijskim navodima, osumnjičene su na svojim radnim mjestima u jednoj banci u Osijeku od 2005. do 13. ožujka 2025. godine, djelovale temeljem zajedničkog dogovora te protivno pravilima poslodavca isplaćivale sebi novac s računa klijenata
EKSKLUZIVNI VIDEO Pogledajte trenutak teške nesreće na Rebru
SNIMKA SUDARA

EKSKLUZIVNI VIDEO Pogledajte trenutak teške nesreće na Rebru

Prema snimci, vozač automobila je iz nepoznatog razloga skrenuo u traku za suprotni smjer. Prvo je odvalio retrovizor na taksi vozilu, da bi potom udario u auto iza njega

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026