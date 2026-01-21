Na križanju Slavonske i Čulinečke ulice u Zagrebu oko 19.10 sati planuo je automobil. Vozač je na vrijeme izašao iz automobila kad je vidio da je bukitnja zahvatila prednji dio. Vatrogasci i policija su izašli na intervenciju
BUKTINJA NA CESTI
VIDEO Buktinja u Zagrebu: 'Automobil je planuo u vožnji. Ljudi su stali i pomagali gasiti'
Auto je izgorio potpuno, prolaznici su pomagali u gašenju, kaže nam čitatelj koji je u srijedu oko 19 sati snimio automobil u plamenu u Zagrebu.
Automobil se zapalio u vožnji na križanju Slavonske i Čulinečke ulice u Zagrebu.
Policija je zaprimila dojavu o požaru automobila oko 19.10 sati.
Kako su nam potvrdili, najvjerojatnije nema ozlijeđenih. Vatrogasci su na terenu, a onda slijedi očevid.
