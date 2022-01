Novorođenog dječaka, ostavljenog u kartonskoj kutiji na hladnim temperaturama Aljaske, na Silvestrovo je pronašla Roxy Lane. Uz dijete je pronašla poruku majke u kojoj navodi da ne može prehraniti dijete. Dječaka je pronašla uz poštanski sandučić u blizini svoje kuće, a snimku djeteta i majčinog pisma objavila je na svojem Facebook profilu.

- Molim te pomozi mi! Moji roditelji i baka i djed nemaju hrane ni novca da me odgajaju. Nikad mi ovo nisu htjeli učiniti. Molim vas, uzmite me i pronađite mi obitelj. Moji roditelji mole onoga tko me nađe. Moje ime je Teshawn - pisalo je u poruci.

Teshawna su bolničari prebacili u bolnicu, a državna policija je izvijestila da je dječak dobrog zdravlja. Vlasti i dalje rade na identifikaciji majke.

Lane je bebu pronašla oko 14 sati, 31. prosinca. Nacionalna meteorološka služba izvijestila je da su temperature u tom trenutku bile vrlo niske. Dojenče je na svijet došlo ranije toga dana, oko 6 ujutro.

- Rođen sam 12 tjedana prije vremena. Moja mama je bila trudna 28 tjedana kad me rodila. Moji roditelji živjeli su u ulici Cormorant. Moja mama je tako tužna što ovo radi - glasila je poruka.

Iako je zahvalna što je dijete preživjelo i u dobrom stanju, Lane je zamolila sve koji imaju bilo kakve informacije o obitelji djeteta da se jave.

- Molim vas, netko poznaje ovu novu mamu, provjerite je! Možda je u očajnoj situaciji i sama se osjeća napuštenom. Jasno je da se netko u našoj zajednici osjećao toliko izgubljeno i beznadno pa je napravio vjerojatno najteži izbor u svom životu da ostavi taj nedužni život na rubu ceste bez ičega osim neke deke i imena - napisala je i nastavila:

- Ali dala mu je ime! Ima tu neke ljubavi, čak i ako je donijela užasnu odluku.

Lane je dodala i da je ostala u šoku kada je pronašla dijete te da će o Teshawnu razmišljati cijeli život. Istaknula je da su možda roditelji jako mladi i da nisu svjesni zakona o sigurnom utočištu Aljaske, koji roditeljima omogućuje da neželjeno dijete ostave na sigurnom mjestu.

- Uvijek postoji sigurniji, humaniji izbor za predaju bebe i nećete upasti u nevolje niti ćete morati odgovarati na bilo kakva teška pitanja. Odvedite bebu u vatrogasnu postaju, crkvu ili bolnicu i oni će se pobrinuti za nju - napisala je.

Iako je majka donijela užasnu odluku, Lane se nada da će dobiti pomoć koja joj je potrebna.