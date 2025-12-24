U potrazi za nestalim 85-godišnjakom sudjelovalo je gotovo stotinu ljudi...
SRETAN KRAJ POTRAGE
Pronašli 85-godišnjaka koji je u utorak nestao u Splitu! Locirali su ga dronom na Marjanu...
Čitanje članka: < 1 min
Muškarac koji je u utorak nestao kod Splita pronađen je u 13:45 na Marjanu uz pomoć drona, doznaju 24sata od splitskog HGSS-a, koji je sretnu vijest potvrdio i na svojim društvenim mrežama uz poruku "Nestali 85-godišnjak za kojim se tragalo od sinoć, pronađen živ na Marjanu!"
Podsjećamo, 85-godišnjak je nestao u utorak, 23. prosinca, na području Splita. Napustio je adresu prebivališta u Jobovoj ulici te se udaljio u nepoznatom smjeru.
U potrazi za njim sudjelovalo je gotovo stotinu ljudi.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+