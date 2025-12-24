Obavijesti

SRETAN KRAJ POTRAGE

Pronašli 85-godišnjaka koji je u utorak nestao u Splitu! Locirali su ga dronom na Marjanu...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Pronašli 85-godišnjaka koji je u utorak nestao u Splitu! Locirali su ga dronom na Marjanu...
3
Foto: HGSS/Split, Canva

U potrazi za nestalim 85-godišnjakom sudjelovalo je gotovo stotinu ljudi...

Muškarac koji je u utorak nestao kod Splita pronađen je u 13:45 na Marjanu uz pomoć drona, doznaju 24sata od splitskog HGSS-a, koji je sretnu vijest potvrdio i na svojim društvenim mrežama uz poruku "Nestali 85-godišnjak za kojim se tragalo od sinoć, pronađen živ na Marjanu!"

Podsjećamo, 85-godišnjak je nestao u utorak, 23. prosinca, na području Splita. Napustio je adresu prebivališta u Jobovoj ulici te se udaljio u nepoznatom smjeru.

Foto: HGSS Split

U potrazi za njim sudjelovalo je gotovo stotinu ljudi.

Foto: HGSS Split

