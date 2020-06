Pronašli hotelskog radnika koji je otkrio pedofilu da će Maddie biti sama u otključanoj sobi

Ovo otkriće moglo bi biti od presudne važnosti da se sazna što se to točno dogodilo te kobne večeri 3.3.2007., kao i da se osudi osumnjičenog Bruecknera...

<p>Zaposlenik hotela u Portugalu odao je osumnjičenom <strong>Christainu Brueckneru</strong> da su vrata hotelskog apartmana malene Maddie otključana i da će mu biti lako oteti djevojčicu, javljaju portugalski mediji.</p><p>Njemačka i portugalska policija, koje zajedno rade na ovom slučaju, kažu da su identificirali pokvarenog zaposlenika. Vjeruju da je on odao pedofilu sve detalje o apartmanu u Ocean Club kompleksu u Praia da Luzu, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8399409/Police-identify-crooked-hotel-worker-tipped-Madeleine-prime-suspect-Christian-Brueckner.html" target="_blank">Daily Mail.</a></p><p>Ovo otkriće moglo bi biti od presudne važnosti da se sazna što se to točno dogodilo te kobne večeri 3.3.2007., kao i da se osudi osumnjičenog Bruecknera.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Nestanak male Maddie pred razrješenjem</p><p>Podsjetimo, Christian Brueckner (43) osumnjičen je za otmicu i ubojstvo Maddie McCann. On je za policiju 2016. godine bio "samo" kažnjavani zlostavljač djece. Te su godine pretražili zapušteno imanje u okrugu Börde u saveznoj pokrajini Sachsen-Anhalt na kojem je on živio. Riječ je o bivšoj tvornici u kojoj su se nekada proizvodili papir i kutije. Kasnije je imanje zaraslo u travu, na njemu se gomilalo smeće, a Christian je živio u starim barakama.</p><p>Policija je na tom imanju prije četiri godine iskopala nekoliko rupa. Među životinjskim kostima našli su i materijal s dječjom pornografijom,<a href="https://www.bild.de/bild-plus/regional/sachsen-anhalt/sachsen-anhalt-news/fall-inga-der-horrorhof-des-mutmasslichen-maddie-moerders-71077850,view=conversionToLogin.bild.html"> piše Bild</a>. Riječ je o snimkama zlostavljanja male djece i dojenčadi. Također su pronašli odjeću za djevojčice. Istraga je pokazala kako Christian nije imao obitelj ili rođake kojima je ta odjeća mogla pripadati. </p><p>Od srijede 3. lipnja Christian je osumnjičen da je oteo i ubio Britanku <strong>Maddie McCann</strong>. Christian se trenutno nalazi u zatvoru gdje služi kaznu jer je napao i silovao Amerikanku (72) u Portugalu. Christian je između 1995. i 2007. redovito boravio u Portugalu.</p><p>Bivša susjeda iz Portugala je opisala Christiana Bruecknera kao agresivnog muškarca.</p><p>- Uvijek je bio ljut, jurio je ulicom gore, dolje, a onda je samo jednog dana 2006. godine nestao. Kasnije su me tražili da pomognem očistiti prostorije u kojima je boravio. Bilo je odvratno. Posvuda su ležale oštećene stvari. U smeću su bile perike i čudna odjeća, slična kostimima - rekla je žena. </p>