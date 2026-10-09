Pronašli Renoirove slike nestale u krađi, uhitili su šestero ljudi

Dvije slike Pierrea-Augustea Renoira vrijedne milijune dolara, ukradene prije mjesec dana iz muzeja na francuskoj rivijeri, pronađene su, a šest je osumnjičenika uhićeno, izjavio je u petak gradonačelnik.

Kradljivci su provalili u prostor muzeja Renoir u mjestu Cagnes-sur-Mer rano ujutro 8. rujna. U dvorište su ušli izrezavši rupu u ogradi, dok su u zgradu provalili kroz prozor.

Dvije slike Pierrea-Augustea Renoira, impresionista čija su djela na dražbama dosad postizala cijene od desetaka milijuna dolara, bile su "Madame Colonna Romano" i "Mlada žena kod zdenca". Obje su u vlasništvu pariškog muzeja d'Orsay, a u muzeju u Cagnes-sur-Meru nalazile su se na posudbi.

"Ova je vijest izvor goleme radosti i veliko olakšanje za grad Cagnes-sur-Mer i njegove stanovnike", rekao je gradonačelnik Bryan Masson u priopćenju.

Državno odvjetništvo u Marseilleu još nije odgovorilo na upit o tome kako su slike pronađene.

Tada su otuđene i dvije druge slike, "Madame Pichon" i "Coco čita" portret Renoirova mladog sina Claudea. Ipak, ispustili su ih u vrtu kada je policija nakon što su se upalili alarmi stigla na mjesto događaja i krenula u potjeru.