Propadaju tisuće spremnika za otpad koje je platila EU. Lovrić podnio opsežnu kaznenu prijavu

Kandidat za gradonačelnika Zagreba Ivica Lovrić i predsjednik udruge Plavi grad podnio je kaznenu prijavu Uredu europskih tužitelja (EPPO) kaznenu prijavu protiv gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića, predsjednika uprave Zagrebačkog holdinga Ivana Novakovića i voditelja podružnice Čistoća Davora Vića.

Razlog je propadanje tisuće kontejnera i spremnika za plastiku, papir i biootpad koji propadaju jer nisu podijeljeni građanima. Nabavu je sufinancirala Europska unija, pa je zato šteta prijavljena EPPO-u. Lovrić je poslao i fotografije iz zraka lokacije na Žitnjaku, te opširno detaljno obrazloženje. Kako je naveo, razlog je nabava 66.400 kontejnera, kanti, zvona i spremnika za otpad raznih vrsta u vrijednosti od 10,1 milijun eura u iznosu od 85 posto financirana europskim novcem iz Fonda Konkurentnost i kohezija. Prema ugovoru, spremnici su pohranjeni ulici Gordana Lederera odakle su se trebali razmjestiti po gradu, no velika većina njih još uvijek stoji ondje i ne koristi se što predstavlja povredu ugovora, stoji u priopćenju.

- Prema obvezama ugovora, prostorom i spremnicima trebalo se postupati pažnjom dobrog gospodara te redovito izvještavati o svemu relevantnom, no ništa se od toga ne čini. Izvješća se krivotvore, a u kakvom su stanju kontejneri i spremnici vidljivo je sa snimki i fotografija. Tisuće novih kanti, kontejnera i spremnika propada već četiri godine, a na njima su vidljiva oštećenja. Umjesto da ih se popravlja, prepušteni su propadanju. Istovremeno, brojni se Zagrepčani žale da su spremnici pred zgradama i zeleni otoci pretrpani, smeće iz njih ispada što privlači štakore i druge životinje, dok spremnici ovdje stoje neiskorišteni. To je zagrebačka realnost kada je u pitanju gospodarenje otpadom - naveo je Ivica Lovrić.

EPPO-u je priložio i detaljno obrazloženje koje prenosimo u nastavku:

"Na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba održanoj 23. 7. 2018. donesen je zaključak o prihvaćanju Ugovora br. 2018/001270 između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Zagreba, o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Tim ugovorom je ugovorena nabavka spremnika za otpad uz financiranje 85% troškova iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. dakle iz EU sredstava. Vrijednost nabave je procijenjena na 76.586.465,00 kuna, dakle 10,1 mil EUR za 66.400 spremnika za otpad raznih vrsta.

Dakle Grad Zagreb je sklopio ugovor o korištenju sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., pri čemu je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Posredničko tijelo, za nabavku spremnika koji će se sa 85% iznosa financirati iz EU fondova.

Grad Zagreb je tada proveo ugovorene obveze iz čl. 8 tog ugovora, u smislu podmirenja svog dijela financijskih obveza, preuzimanja spremnika, osiguranja čuvanog prostora za privremeno skladištenje spremnika itd.

Za realizaciju posla privremeno je osigurana čestica zemljišta u ulici Gordana Lederera, odmah južno od Bauhausa, K.O. Žitnjak, k.č.br. 200/1, 200/7, 200/8, u dvije u vlasništvu Grada Zagreba i jedna u vlasništvu Zagrebačkog holdinga, kako i se provelo preuzimanje spremnika, njihovo čuvanje odnosno skladištenje, a kako bi se od tamo distribuirali korisnicima da se isti koriste kako bi se ostvarili ciljevi iz nacionalnog programa o odvojenom prikupljanju otpada.

Dakle spremnici su se trebali na lokaciji nalaziti privremeno, kraće vrijeme koliko je potrebno za organizaciju njihove isporuke korisnicima usluga.

Ponavljam, propisano je ugovorom da se mora raditi o čuvanom prostoru, a člankom 8. ugovora je propisan i niz drugih obveza, npr, obveza čuvati i postupati sa spremnicima pažnjom dobrog gospodarstvenika, da se u slučaju oštećenja moraju poduzeti potrebne radnje, te Fond izvijestiti o svemu relevantnom kroz redovna i izvanredna izvješća i o svemu voditi urednu evidenciju.

Za sve povrede predviđene su i financijske korekcije, dakle povrat dijela sredstava iz navedenog EU fonda.

E sada dolazimo do relevantnih podataka odnosno kršenja ugovora od strane ove gradske vlasti.

Naime, iz javno dostupnih snimki terena putem portala google earth pro vidljivo je da je isporuka spremnika započela u ožujku 2020. do travnja 2021., u kojem razdoblju su se spremnici uredno dostavljali na ovu lokaciju i s nje distribuirali korisnicima korisnicima, a za što sve su se uredno uređivale i održavale plohe za privremeno skladištenje spremnika u čuvanim uvjetima.

No u lipnju 2021. nova gradska vlast preuzima vlast u Gradu, imenu je se nova uprava Zagrebačkog holdinga, koja se potom dopunjava, pa mijenjaju članovi, pa se potom imenuju i novi voditelji podružnica uključujući Čistoće, i umjesto da spremnike isporuči korisnicima, ova vlast ih ostavlja da propadaju na suncu i kiši, bez ikakvog nadzora i čuvanja, a dostavlja se korisnicima samo dio spremnika koji su ovdje pohranjeni. Iz zračnih snimki vidljivo je da nikada nisu korisnicima isporučene stotine kontejnera za papir i biootpad koje već godinama stoje na istom mjestu, a Gradska vlast je i sama priznala da su spremnici za plastiku isporučeni korisnicima tek u zadnjih nekoliko mjeseci. Također niti dio zvona za papir i plastiku također nije nikada isporučen.

Istovremeno se iz istih snimki terena vidi da je prostor gdje se nalaze spremnici uređen 2020.- 2021. godine, da je kao novouređen bio uredan još do 2022., a da zbog nebrige i neodržavanja od 2023. ovdje raste grmlje. Također se vidi da se od 2024. ovdje navlači i razni otpad što znači da se prostor ne čuva, a što je suprotno odredbama ugovora. Bio sam ovdje prije dva tjedna i naišli su djelatnici čistoće kako bi preuzeli nekoliko kontejnera za papir. No kada su vidjeli na što ovo liči čak su i mene pitali kako da dođu do dijela plohe gdje se nalaze kontejneri za papir i nisu mogli pokupiti kontejnere.

Slike su vam tu, možete slobodno pogledati, dodajem kako su slike nastale u 12 mjesecu 2024., a i ponovno u veljači 2025. kao dio praćenja stanja na lokaciji.

Također, kao što se jasno vidi na lokaciji, a i iz činjenice da sam u dva navrata potpuno slobodno i bez ikakvih zapreka automobilom ušao u prostor gdje se nalaze spremnici i nesmetano fotografirao jasno potvrđuje da nitko ne čuva spremnike za otpad.

Danas je također snimljeno trenutno stanje i snimak dostavljam u privitku na USB sticku.

Na lokaciji se nalazi i veliki broj oštećenih kontejnera koji su nabavljeni temeljem ovog ugovora i financirani iz EU fondova, a koji su od strane Čistoće ovdje samo iskrcani sa ciljem daljnjeg propadanja. Naravno to je suprotno odredbama ugovora koji propisuju obvezu postupanja pažnjom dobrog gospodarstvenika.

Naime ovi kontejneri od po 1100 litara koštaju cca 415 – 450 EUR po komadu. Na većini njih su mala oštećenja primjerice loma bolcne poklopca, a jedna takva bolcna košta manje od 5 eura. Dakle zbog oštećenja dijela koji košta 5 eura se baca spremnik vrijedan preko 400 EUR.

Dakle krše se odredbe ugovora kojima je propisana obveza postupanja s pažnjom dobrog gospodarstvenika, odredba ugovora kojom se obvezuje Grad spremnike distribuirati korisnicima, odredba ugovora kojom se grad obvezuje skladištiti spremnike na čuvanom mjestu. Pritom se gomila plastični otpad na lokacijama koje nisu za to namijenjene, dakle sve suprotno preuzetim obvezama i ciljevima projekta.

Dio spremnika naravno ima oštećene poklopce, a novi poklopac košta 66 EUR, i drugi zamjenjivi dijelovi koštaju otprilike do 10-ak EUR. Štoviše da djelatnici Čistoća sama skine ispravne dijelove i iskoristi ih na drugim spremnicima ovdje ne bi bilo barem 2/3 spremnika koji se ovdje sada nalaze. Dakle očigledno se ne postupa s pažnjom dobrog gospodarstvenika, na što se Grad obvezao prema EU fondovima, ako se zbog manjeg oštećenja zamjenjivog dijela odbacuje praktički 100 puta vrjedniji spremnika za otpad.

Cijene zamjenskih dijelova npr: https://www.gradeko.hr/zamjenski-dijelovi/

Za navedene povrede predviđene su financijske korekcije, npr. za nepravilnost br. 4. obzirom da jedan dio opreme koja je nabavljena u okviru projekta nije podijeljen, nepravilnost broj 11. nepoštivanje ostalih obveznih zahtjeva što je već detaljno opisano, ili nepravilnost broj 12 za štetu nastalu na spremniku s obzirom da je dio oštećen na samoj lokaciji uslijed napuštanja, dok su na dijelu nastala oštećenja manjeg opsega koja se ne popravljaju nego se odbacuju cijeli spremnici, a u ugovoru ima i niz obveza Grada vezano uz izvještavanje o nizu okolnosti kao i rokovi u kojima je potrebno podnositi izvješća Fondu, te pohrani vjerodostojne dokumentacije što je očigledno da je počinjeno no u ovom trenutku ne i u kojem opsegu je i ta nepravilnost počinjena. Obzirom na stvarno stanje izvršenja ugovora, jasno je da Fondu nisu dostavljeni istiniti podaci, odnosno da su mu podnesena lažna krivotvorena izvješća, kako bi se sakrili točni podaci o stanju projekta, a sve kako bi se drugoga dovelo u zabludu da Grad ispunjava obveze iz ugovora s ciljem kako ne bi došlo do ugovorenih financijskih korekcija. Dakle, radi izbjegavanja financijskih korekcija uslijed neizvršavanja ugovornih obveza su se podnosila krivotvorena lažna izvješća o stanju projekata, sve kako bi se drugoga dovelo u zabludu kako isti ne bi naplatio od Grada financijske korekcije na koje ima pravo uslijed kršenja ugovorenih obveza, a radi se o predmetu koji je financiran iz gore navedenog programa.

Time se radi o prijevari na štetu EU fondova, a kazneno djelo je u nadležnosti ureda Europskog tužitelja sve sukladno Direktivi 2017/1371, koje su kazneno djelo počinili navedeni osumnjičenici kao čelne osobe sudionika ovih aktivnosti i po čijim se nalozima sve aktivnosti poduzimaju odnosno propuštaju poduzeti u Gradu Zagrebu, Zagrebačkom holdingu d.o.o. i podružnici Čistoća." navedeno je u obrazloženju kaznene prijave.