Propala aukcijska prodaja luksuzne jahte Royal Romance vrijedne oko 217 milijuna eura

Luksuzna jahta Royal Romance, koja je zaplijenjena i blokirana na vezu u Trogiru jer se kao vlasnik navodi Viktor Medvedčuk, ukrajinski oligarh blizak ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, ipak se nije uspjela prodati. Točnije, najavljena prodaja propala je i prije nego je održana, a trebala ju je organizirati nizozemska aukcijska kuća Troostwijk Auctions koju je za taj posao odabrala ukrajinska Agencija za povrat i upravljanje imovinom. Aukcija je najavljena za kraj travnja, a Nizozemci su imali zadatak da u roku od pet radnih dana ukrajinskoj agenciji podnesu prijedlog za sklapanje ugovora. Dogovor ipak nije finaliziran, no nitko nije htio otkrivati zbog čega je sve propalo pozivajući se na tajnost procesa. Činjenica jest da je vlasništvo nad jahtom sporno te se na tu temu vodi i sudski proces. Naime, odvjetnički tim nastoji osporiti upravo to da je njezin vlasnik Medvedčuk, točnije njegova supruga, Oksana Marčenko. Tvrde kako je jahta već godinama u vlasništvu tvrtke Lanelia Holding Ltd., kojoj je na čelu ruski poduzetnik Aleksej Inkin, a njegova imovina nije pod sankcijama jer se ne dovodi u vezu s Kremljem.

No, prema odredbama aukcijskog natječaja, drugoplasirani sudionik bit će nominiran za prodaju "Royal Romance", a radi se o američkoj aukcijskoj kući Boathouse Auctions s kojima se u ovom trenutku vode pregovori. Navodno je prije aukcije već bilo četvero zainteresiranih stranaka.

- Trenutno detaljno razgovaramo o svim pravnim pitanjima i jamstvima za dražbu. Ovo je prvi put da se Ukrajina susrela s pitanjem prodaje zaplijenjene imovine ovih razmjera u inozemstvu. Jahta mora biti prodana, a prihod od prodaje ojačat će obrambenu sposobnost Ukrajine protiv neprijatelja – kazala je Olena Duma, voditeljica Agencije za povrat i upravljanje imovinom.

Riječ je o 92,5 metra dugoj i 15 metara širokoj jahti vrijednoj 217 milijuna eura, a zaplijenjena je u sklopu dogovora međunarodne zajednice o sankcioniranju imovine ruskih državljana te drugih proruskih političara bliskih Putinu. Imovina im je blokirana nakon što je Rusija počela s invazijom na Ukrajinu. U hrvatskim vodama su se u tom trenutku osim "Royal Romance" zatekle još dvije jahte. Jedna je još uvijek na vezu u Skradinu dok je "Irina VU" nestala iz Betine pod nerazjašnjenim okolnostima.

Trogir: Jahta Royal Romance | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Superjahta je izgrađena 2015. godine, a za uređenja je zaslužan je poznati dizajner Seymour Diamond. Može primiti 14 gostiju u sedam kabina. Gostima je na na raspolaganju i 12-metarski bazen, a da im ništa ne nedostaje zaduženo je 22 člana posade.

Prvo je bila na vezu u Rijeci, a potom je prebačena u Trogir. Odvjetnički ured koji zastupa ruskog poduzetnika uspio je isposlovati da jahta jednom mjesečno na tri sata isplovi kako bi se mogao održavati pogon. Tijekom plovidbe na jahti je i djelatnik lučke kapetanije Split, u pratnji policije. Takvu dozvolu izdao im je Županijski sud u Splitu koji je također izdao i privremenu mjeru osiguranja zabrane raspolaganja imovinom, a koja zasad vrijedi do kraja svibnja. Poznato je i da ruski poduzetnik Inkin od Hrvatske traži odštetu od 35 milijuna eura odštete zbog izgubljene dobiti.



Medvedčuk koji je prema ukrajinskim institucijama vlasnik jahte i za kojeg očigledno drže kako je prodajom jahte samo izveo pravni manevar uhićen je 2022. godine kao izdajnik, no kasnije je razmijenjen za 200 vojnika.