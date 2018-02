Propalo vjenčanje: Milijarder (56) ostavio manekenku (25)

Hans Georg Näder (56), njemački milijarder, ostavio je manekenku Nathalie Scheil (25) gotovo pred oltarom. Par se trebao vjenčati na Balearima na Duhove ove godine. Par se rastao i kao razlog su naveli povredu povjerenja. Poduzetnik iz Duderstadta i šef tvrtke za ortopedska pomagala Otto Bock, ispričao se svojim prijateljima.

Foto: Sebastian Kahnert/DPA/PIXSELL

- Sorry, sorry, meni je to jako teško, ali događa se i u najboljim obiteljima - rekao je Näder nakon otkazivanja vjenčanja. Dodao je kako je već gotovo sve bilo organizirano i da je krajem tjedna htio poslati finalne pozivnice. Navodno je upravo on uz pomoć svojih suradnika sve i organizirao. Za goste su organizirali letove i smještaj u hotelu u blizini restorana na plaži u kojem je trebala biti svadba. Već su izabrali i glazbu. Detaljnije razloge nije navodio. Kaže da su se i njegove kćeri Giorgia i Julia veselile vjenčanju i da su on i zaručnica već imali dogovor sa svećenikom, ali da je "za vjenčanje potrebno dvoje".

Foto: Julian Stratenschulte/DPA/PIXSELL

- Berlinske noći nose brojne opasnosti s kojima se ljudi moraju znati nositi i koje moraju znati izbjeći - napisao je poduzetnik i citirao svoju majku Mariju: "Majka Mia mi je uvijek govorila da su u laži kratke noge. To je, nažalost, istina". Milijarder i manekenka su zaruke javno objavili u lipnju 2017. godine. Tada je Hans Georg Näder tvrdio da je to bila ljubav na prvi pogled. Scheil je pratila Nädera na brojnim javnim događanjima. Manekenku i studenticu psihologije je upoznao u Berlinu gdje on i stanuje.

- To se dogodilo u mojem omiljenom restoranu čiji je vlasnik moj dobar prijatelj. Nathalie je sjedila za susjednim stolom - rekao je ranije Näder. Zaruke su slavili na brodu koji je pripadao poduzetnikovom ocu. Plovili su ispred Sardinije. Näder je ranije govorio kako njegova zaručnica voli Duderstadt i da se vesele zajedničkoj budućnosti. Za njega bi to bio treći brak. Iz prijašnjih ima dvije kćeri, piše HAZ.de.