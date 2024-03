Propao je dogovor Holdinga i sindikata: 'Štrajk je posljednja opcija, sve podružnice su uz nas'

Proces je propao na najlošiji mogući način. Kad smo sve dogovorili i dogovorili da je mirenje uspjelo i potpisali dokument, onda su u tehničkim dokumentima koje su radili izostavili povećanje božićnice i regresa. Mislim da je to bilo zlonamjerno i to je jako loše. To se nikada nije dogodilo, ispričao je Darko Kleinberger, predsjednik Nezavisnog sindikata radnika Zagrebparkinga za RTL.

Pregovori uprave Zagrebačkog holdinga i sindikata propali su zbog nepoštivanja dogovora. Dogovarali su se četiri mjeseca, a mirenje je propalo nakon sedam sastanaka.

- Kad nešto dogovorimo i usuglasimo svoje stavove, da bi vam onda netko u promijenio u dokumentu. Naravno da to nismo mogli potpisati. Jednostavno, osjećali smo se strašno prevarenima i odustali od cijele priče i proglasili mirenje neuspjelim - rekao je.

Osvrnuo se na mogući štrajk.

- Štrajk je zadnja opcija u cijeloj priči. Mi zastupamo pet tisuća radnika Zagrebačkog holdinga. o su sve podružnice - Čistoća, Ceste, Zrinjevac, Zagrebparking. Što se tiče samog štrajka, to je zadnja opcija. Ako se s njima ne uspijemo dogovoriti, ako ne pristanu na ono što već pristali pa povukli, mislim da će to biti dogledno kroz mjesec-mjesec i pol - poručio je.

Otkrio je i što ova situacija znači za građane.

- Bit će odvoz za ono što je nužno i po zakonu. Imamo dogovoreno poslove koje se ne smiju prekidati. Sve ostalo će stati, uključujući i dnevne parkirne karte Zagrebparkinga. Sve podružnice nas podržavaju. Jasno ćemo raditi sve što se mora - bolnice, vrtiće, škole, što imamo u programu da je obaveza - zaključio je predsjednik sindikata.