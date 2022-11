Prije točno 222 godine, gotovo u minutu, Zagreb pogodio jedan od najjačih potresa i ubio dvoje

Snažan potres jačine 5,7 po Richteru uzdrmao je jutros nešto iza 7 sati Italiju, a mnogima je i u Hrvatskoj, Sloveniji i BiH zaljuljao krevete i zaškripio namještaj. Prepali su se, pišu nam čitatelji koji su osjetili trešnju, pa su s djecom izletjeli van.

Na isti datum, prije točno 222 godine, razoran potres pogodio je Zagreb i ubio dvoje ljudi. Ujutro 9. studenog 1880. godine, građani Zagreba začuli su muklu tutnjavu iz dubina zemlje, a onda je počeo lom.

Grad se, pokazala su naknadna istraživanja, tresao deset sekundi. Istraživanja su pokazala da se udar dogodio u 7 sati, 33 minute i 50 sekundi. Epicenter je bio sjeveroistočno od Zagreba, između Kraljeva Vrha, Zeline i Kašine.

Dvoje mrtvih

Potres snage 6,3 po Richteru bio je, kažu seizmolozi, najrazorniji od svih koji uopće mogu pogoditi Zagreb.

U istom stoljeću tlo se pod Zagrebom, samo slabije, treslo 1839., 1840., 1843., 1848., 1853., 1854., 1857., 1861., 1868., 1869., 1870., 1871., 1872., 1876., 1877. i 1879. godine.

Dva Zagrepčanina su poginula: litograf Stanić i bankovni službenik Lavoslav Smetana. Još ih je 29 teško ozlijeđeno. Prestravljeni ljudi su dan i noć bauljali ulicama. Nakon 24 sata 3800 ljudi otputovalo je iz grada, idućih mjeseci njih još 10.000, a nesretnici koji su ostali bez kuća smješteni su u barake na Zrinjevcu.

Kanonik Franjo Rački upravo je propovijedao, kad je počela trešnja: "Bijah upravo u polovici drugoga evanđelja, kad nastade silan šum. (...) Za šumom slijedila je uzastopce u tili čas strašna trešnja. Visoki zidovi koji su stoljetnim nepogodam prkosili njihali su se poput slabe trstike. Bio sam si odmah svijestan da to njihanje dolazi od podzemnih sila, koje koru zemaljsku mijese i dižu poput tijesta (...). Uz golemu trešnju, u kojoj jedva se moglo velikim naporom stajati na nogama, i uz strašan štropot čulo se štropotanje zidova".

Povjesničar i arhitekt Ćiro Truhelka piše: "Na ulici sve je bilo krš i pustoš: Kolnik i nogostupi puni crepovlja, popadalog s krovova i ruševina oborenih dimnjaka; zidovi kuća popucani, prozori polomljeni, a došavši iza ugla Mletačke ulice na Markov trg ugledao sam kako je čitav zabat zapadne fasade, koju su u ono doba obnavljali zidari, srušen te je kroz nastali otvor provirila konstrukcija krova". c. Trešnja tla nastavila se tjednima, kao i život Zagrepčana u strahu, doznajemo na stranicama Povijesnog muzeja. Grad je neko vrijeme bio bez javne rasvjete, škole su bile zatvorene, trgovački promet smanjen, a zamro je i svaki društveni i kulturni život. Pretpostavlja se da je oko 6000 ljudi, dakle čak petina cjelokupnog stanovništva, u strahu nakon potresa napustilo Zagreb. Štete su dosezale vrijednost polovice državnog proračuna, a ono što je potres učinio dušama ljudi nikad neće moći biti izračunato. Senator i književnik August Šenoa, koji je danonoćno pomažući ljudi na hladnu vremenu zaradio upalu pluća, umro je samo godinu dana kasnije.

- Pokvario sam se za vrijeme potresa - rekao je Šenoa.

Njegov sin Milan piše: "Na deveti dan mjeseca studenoga dođe onaj zlokobni potres. Moj je otac još bio u krevetu, majka nas je spremala u školu. U staroj kući u Mesničkoj ulici nije se osjetio žestoko, ali kako sam ja prvi izašao iz kuće, pa vidio kako se na kući našeg susjeda Romanića srušio čitavi zabat, pa onda, kad sam vidio, da se je statua Svetoga Marka (...) srušila, (...) da je crkva svete Katarine strašno štetovala, konvikt na pô razvaljen, a sve ulice pune opeka i ruševina, poletih kući, sav prestravljen. Moga oca više nije bilo kod kuće, on je već započeo svoj križni put".

Tlo je podrhtavalo još cijelu godinu nakon potresa, do travnja 1881. godine zabilježeno je 185 podrhtavanja tla, a onda se zemlja smirila. Nakon potresa na scenu stupa Herman Bolle. Taj genijalni čovjek nikad nije završio fakultet, bio je silno nadaren, a posjedovao je i energiju koja se obično naziva vulkanskom. U Zagreb ga je, kako to biva, doveo slučaj. Pet godina prije potresa ovaj je Nijemac u Italiji upoznao biskupa Strossmayera i Isidora Kršnjavoga, dvije zanimljive, čudne, velike i kontroverzne ličnosti hrvatske povijesti, koji će postati njegovi najjači zagovornici. Strossmayer je 30-godišnjeg arhitekta, koji ga se očito silno dojmio, 1876. doveo u Đakovo kako bi pomogao u dovršetku katedrale na kojoj su radili Friedrich von Schmidt i Karl Rösner.

Paralelno s radom na katedrali, Bolle započinje i nadzor Von Schmidtove restauracije crkve svetoga Marka u Zagrebu, a kako je bio dobar, pouzdan i nadaren, Schmidt mu povjerava i gradnju zgrade Akademije i obnovu zagrebačke Katedrale. Poslovi se množe, prihodi rastu, nove narudžbe zatrpavaju Bollea, pa Nijemac 1878. postaje Zagrepčanin.

Ambiciozni protestant uskoro odlučuje postati katolikom, dijelom zbog uvjerenja, dijelom zbog konjunkture. Bolle je Arkade na Mirogoju počeo raditi prije potresa, a kako one unatoč blizini epicentra nisu stradale, to je uzeto kao dodatni dokaz kvalitete njegova rada pa je nakon nesreće dobio sve veće poslove obnove grada. Njegova djela su u Zagreb unijela duh njemačke arhitekture. Obnova je trajala do 1906 godine. Snalažljivi Bolle priklonio se ministru Isidoru Kršnjavom, koji je podržavao nepopularnog bana Khuen-Héderváryja. Obojica su željela izgraditi reprezentativni Zagreb, za što su trebali blagajnu i podršku središnje vlasti. No kako je Khuen-Héderváry bio na zlu glasu, tako su i Kršnjavi i Bollé u nekim krugovima dugo kotirali kao skrnavitelji staroga Zagreba, čiji je dobri duh bio Šenoa.

- Potres, koji se u prvi čas smatrao katastrofom za Zagreb, pokazao se po svojim posljedicama upravo blagotvornim jer se u čitavoj Evropi organizirala sabirna akcija za postradale - u Zagreb je došlo novca sa svih strana, da se njime poprave štete - napisao je kasnije Truhelka.

Već oko 1900. Zagreb postaje demografski najbrže rastućom metropolom u carevini.

- Oštećenici su dobivali obilne potpore za obnovu kuća, zajmove za novogradnje, i Zagrebom razvila se na sve strane građevna djelatnost, kakve taj stari grad ne pamti. Novogradnje nicahu kao pečurke, nastaše nove ulice, a stare se širile i produživale kao kraci polipa prema sve daljoj periferiji te grad postade iz dana u dan ljepši i prostraniji, a ono 30.000 stanovništva pomnožalo se brzo na 40.000. Sve je to bila posljedica potresa i plod evropske solidarnosti, koja je pod dojmom prirodne katastrofe pritekla u pomoć gradu, koji se od potresa probudio iz stoljetnog drijemeža - napisao je Truhelka.

