Prošlo je 10 godina od ubojstva Tomislava Salopeka: 'Izvukli su nas iz auta, njega su odveli...'

Tomislav Salopek iz Vrpolja pokraj Slavonskog Broda radio je kao geodetski tehničar za francusku tvrtku CGG u Egiptu kada su ga, 22. srpnja, iz automobila u blizini Kaira oteli ISIL-ovci.

Vijest o njegovoj otmici objavljena je tek dva dana kasnije i tad su Hrvatska, a i cijeli svijet saznali da je običan radnik pao u ruke islamskih militanata. Onda je 5. kolovoza sve šokirala jeziva snimka na kojoj Salopek kleči u pustinji uz maskiranog muškarca s nožem u ruci i čita s lista papira da će ga otmičari smaknuti u roku od 48 sati ako egipatska vlada ne oslobodi uhićene žene iz militantne skupine.

O Tomislavu se ništa nije znalo do 12. kolovoza. Tada je objavljena snimka na kojoj su ga islamisti pogubili. Njegovo tijelo nikad nije pronađeno, niti deset godina nakon ove tragedije.

Tomislav Salopek bio je deveti zapadni državljanin koji je na takav način stradao na teritorijima koje su držali islamski militanti. Bio je jedan od mnogih mladih ljudi koji su otišli na Bliski istok raditi poslove za koje su bili puno bolje plaćeni nego u Hrvatskoj. U domovini je radio na projektima cestogradnje. Strašna vijest u njegovu Vrpolju zatekla je Tomislavovu suprugu Natašu, s kojom je imao dvoje male djece, te njegove roditelje. Šok je bio tim veći jer su tih dana očekivali da se Tomislav vrati kući.

I ranije bio u opasnim situacijama

Obitelj tjednima i mjesecima nije prihvaćala objavljene snimke kao istinite. I stručnjaci su dvojili radi li se o originalnim snimkama ili montaži. I ranije se događalo da otmičari svoje žrtve drže i po godinu dana, a Tomislav se i prije nalazio u opasnim situacijama. Prije Egipta je radio u Iraku, Libiji i Siriji, gdje se također našao u kritičnoj situaciji s kolegama, ali su u posljednji trenutak pobjegli te se spasili. Odmah su pokrenuti svi službeni i privatni kanali da se Tomislava spasi.

Tadašnja hrvatska šefica diplomacije Vesna Pusić sa Salopekovom je suprugom Natašom i sestrom Zdenkom odmah otputovala u Kairo kako bi pokušali utjecati na odluku egipatskih vlasti o oslobađanju zatočenih žena. Pokrenuti su i mnogi privatni kanali prema Egiptu.

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović vodila je razgovore s egipatskim predsjednikom, a njegova obitelj iz Vrpolja otmičarima je slala apele i molitve da puste njihova sina, supruga i oca na slobodu. Nažalost, sve njihove nade, ali i veliki diplomatski napori tadašnjih hrvatskih vlasti bili su uzaludni. Istraga u Egiptu oko nestanka Salopeka potrajala je nekoliko mjeseci. Saslušan je i Mahmoud Metwally, koji je toga dana vozio Salopeka u zračnu luku.

- Nakon 90 kilometara vožnje stali smo na odmorištu da se malo odmorimo. Ubrzo smo nastavili put, no već nakon desetak minuta vožnje i tek 12 kilometara prije dolaska u grad iza nas se velikom brzinom pojavio automobil dvostruke kabine i počeo nam blendati. Zaustavili su nas i iz njihova automobila izletjela su četiri muškarca, na licima poznate palestinske crno-bijele marame, s automatskim puškama. Izvukli su nas iz auta, vezali nas, ugurali u drugu kabinu i krenuli suprotnim putem od onoga kojim smo mi išli. Jedan od njih je vozio naš automobil. Nakon nekoliko kilometara mene su izbacili iz auta, a Tomislava su odvezli - ispričao je tad Metwally za tamošnje medije.

Tražili i otkupninu

U istragu su se uključili i strani te egipatski mediji, koji su otkrili i kako su desetak dana nakon otmice teroristi poslali mail francuskoj tvrtki CGG, za koju je radio Salopek, i zatražili 30 milijuna dolara otkupnine. Mail je navodno poslan iz Libije, a tamošnji su džihadisti u navedenoj francuskoj tvrtki imali “krticu”.

Tako se doznalo da je Salopeka otela libijska islamistička teroristička organizacija Jamaat Ansar alSunna (pristaše sunita). Analitičari za sigurnost zaključili su, a to je kasnije potvrdio i MUP, da je Salopek, isti dan kad je otet, prebačen u drugu zemlju, vjerojatno Libiju. No sva nastojanja da se dođe do što relevantnijih informacija o Tomislavu bila su sve slabija i bez rezultata.

S vremenom je sve palo u zaborav.