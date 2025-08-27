Obavijesti

NOVI DETALJI AKCIJE

Prošvercali najmanje 30 kila kokaina vrijednog oko 850.000 eura, drogu skrivali po kafićima

Piše Helena Tkalčević,
Prošvercali najmanje 30 kila kokaina vrijednog oko 850.000 eura, drogu skrivali po kafićima
Kriminalističko istraživanje trajalo je više od godinu dana, a članove zločinačke organizacije istražitelji su i tajno nadzirali. Sumnja se da su drogu švercali preko Dubaija

Nakon više od godinu dana međunarodnog kriminalističkog istraživanja koje je predvodila hrvatska policija u suradnji s DEA-om i Europolom, u srijedu su krenuli s finalizacijom akcije, uhićenjima i pretragama stanova, vozila i prostorija koje osumnjičeni koriste.

Kako neslužbeno doznajemo, sumnjiči ih se za krijumčarenje najmanje 30 kilograma kokaina čija se vrijednost procjenjuje na oko 850.000 eura. Uhićen je i jedan češki državljanin, a među osumnjičenima ima i ugostitelja, koji su pakete droge skrivali i u sefu u kafiću.

Ovoga puta inicijalna saznanja nisu proizašla iz komunikacije članova organizacije putem kriptiranih aplikacija poput Sky ECC ili Anom, nego je kriminalističko istraživanje, doznajemo, započelo prije više od godinu dana. Tijekom tog istraživanja tajno su nadzirali i pratili komunikaciju članova organizacije dok nisu prikupili potrebne dokaze i dobili uvid u način rada skupine. Sumnja se da je droga u Europu stizala preko Ujedinjenih arapskih emirata, a uhodani posao trajao je unatrag nekoliko godina.

- Policijski službenici Službe kriminaliteta droga Policijske uprave zagrebačke, u suradnji s policijskim službenicima Službe kriminaliteta droga PNUSKOK-a i Službe posebnih kriminalističkih poslova Uprave kriminalističke policije MUP-a te u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, provode završnu fazu međunarodnog kriminalističkog istraživanja. Kriminalističkim istraživanjem obuhvaćeno je više osoba (državljani Republike Hrvatske i Češke Republike), zbog sumnje da su počinili kaznena djela zločinačkog udruženja te neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja. - priopćili su iz Ravnateljstva policije.

Uskok je objavio kako uhićenja i hitne dokazne radnje, po njihovu nalogu, provodi Policijska uprava zagrebačka.

- Navedene radnje provode se na području Zagreba te Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Zadarske županije, kao i putem instrumenata pravosudne suradnje na području Republike Češke, u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost - objavili su.
 

