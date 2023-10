Prosvjed građana Osijeka zbog onečišćenja zraka: 'Mi već dugo konzumiramo ovu plastiku'

Na osječkom Trgu Slobode prosvjedovali su građani u subotu povodom velikog požara u tvornici Drava International te zagađenja zraka kojemu su sedam dana bili izloženi građani Osijeka, ali i cijele okolice.

Prosvjed je nazvan 'Za zdravlje naše djece' i na njemu su govorili čelnici Udruge zelenih, Udruge eko Karašica, predstavnica mještana Brijesta gdje se tvornica i nalazi te građani.

- Cilj našeg prosvjeda je pozivanje na odgovornost i pitanje kada će se početi provoditi zakoni u našoj zemlji. Prosvjed nije usmjeren protiv radnika tvornice niti dovodimo u pitanje njenu opstojnost, nego tražimo odgovornost nadležnih službi - stoji u pozivu na prosvjed koji je upriličen istoga dana kada je s radom, nakon požara, započeta ponovna proizvodnja u Dravi international.

- Kada je 2018. godine Kina rekla da njoj više ne treba plastika, ta je plastika postala problem za cijelu Europu. To se sada kod nas pokazuje. Imamo monopolistu koji prerađuje plastiku na netransparentan način i to je dovelo do ekološke katastrofe. Ono što tražimo, a što smo davno trebali donijeti, je pravilnik o jednokratnoj plastici prema uredbama EU. No, sa time se odugovlači. Mi konzumiramo ovu plastiku već jako dugo; kroz prehranu, kozmetiku, kroz morsku jadransku sol u kojoj je pronađena mikro i nano plastika koju unosimo u organizam, a dokazano je da ti spojevi izazivaju karcinome i autoimune bolesti. Moramo reducirati tu jednokratnu plastiku, tražiti od svih institucija da rade transparentno, a ne da glumimo preradu plastike. Ne može netko nakupljati te količine opasnog otpada. Sagorijevanje toga 48 sati kontaminiralo je cijelo ovo područje nanoplastikom, mikroplastikom, benzenima, dioksidom - rekao je Dinko Župan iz Eko-Karašica dodajući kako je među najviše vrednote Ustava Hrvatske stavljeno pravo čovjeka na zdrav okoliš i očuvanje prirode i o tome je dužna skrbiti država, a gdje smo mi.

- Od silne brige zbog izazvane ekološke katastrofe vlasnik Drave Internationala je skoro zaplakao, ali ne zbog građana Osijeka, nego što mu tvornica mora prestati raditi na nekoliko dana. Nije građanima dijelio zaštitne maske, ni vatrogascima opremu, nije se pobrinuo za radnike Nepala koje je zaposlio, nego je pustio da o svemu tome brinu građani Osijeka. Ne diraju nas njegove umjetne suze kao što nisu ni njega dirnule suze svih njegovih bivših zaposlenika koji su ostali na ulici kada je pogasio sve svoje ranije firme. A što je s našim suzama zbog udisanja ovog onečišćenog zraka... - kazala je ogorčena mještanka Brijesta.

Na prosvjed građana Osijeka, koji su danima preko društvenih mreža izražavali svoje nezadovoljstvo i ogorčenje požarom i onečišćenim zrakom koji moraju trpjeti, odazvalo se nešto više od stotinjak građana. Većina je odlučila subotu prijepodne provesti sjedeći po kafićima i sunčanim terasama što je također izazvalo ogorčenje sudionika i organizatora prosvjeda.