Prosvjed i u Zagrebu: Ugostitelji zatvaraju kafiće na sat vremena

Iz Udruge glas poduzetnika kažu da gotovo 60 posto ugostitelja bilježi pad veći od 50 posto, ali i da će 80 posto ugostitelja biti prisiljeno dijeliti otkaze

<p>Zagrebački ugostitelji najavili su da će u četvrtak s početkom u 11 sati i 58 minuta na sat vremena obustaviti posluživanje u ugostiteljskim objektima, kako bi upozorili na težak položaj u kojem su se našli zbog pandemije koronavirusa te potaknuli na žurno djelovanje odgovornih institucija s ciljem očuvanja radnih mjesta i sprječavanja kolapsa gospodarstva. Radi se o akciji “2do12” kojom odbrojavanje nastavlja Nezavisna udruga ugostitelja (Zagreb) kako bi spasili tisuće zaposlenih u tom sektoru, ali i potaknuli građane i ugostitelje na solidarnost.</p><p>U Zagrebu ima više od 4500 objekata, a ugostitelji traže porezno rasterećenje s razinom oporezivanja koja je realna i otvara put oporavku. Traže obustavu naplate PDV-a do 1. ožujka 2021., trajnu preferencijalnu stopu na hranu – što po Zakonu o hrani uključuje jelo, kavu, pivo, sokove, vodu i vino - od 10%, pristup kreditnim linijama HAMAG BICRO-a za likvidnost te HBOR-a za investicije.</p><p>- Stanje u Zagrebu osobito je teško jer je Zagreb uz sav jad koronavirusa zahvaćen i stradanjima prvog velikog potresa u posljednjih sto godina. Razmjere ove krize ćemo još dugo spoznavati. Svjesni smo da se problemi ne mogu riješiti preko noći, ali isto tako smo dužni upozoriti na opravdanu bojazan za našu vlastitu egzistenciju. Vjerujemo da će Vlada istupiti korak naprijed i prihvatiti poziv na dijalog. Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je prepoznao apel ugostitelja te započeo razgovore oko primjene budućih protuepidemijskih mjera sa strukom. Nakon akcije bjelovarskih ugostitelja pod nazivom “3do12”, bjelovarski gradonačelnik je poduzeo sve što je u njegovoj domeni kako bi zaštitio svoje sugrađane i poduzetnike. Isto očekujemo od ostalih resora ključnih za rad ugostitelja i povezanih djelatnosti koje zajedno generiraju 320 tisuća radnih mjesta - kaže <strong>Marin Medak</strong>, predsjednik Nezavisne udruge ugostitelja.</p><p>Ugostitelji upozoravaju daim na naplatu dolaze i svi problemi nakupljeni tijekom razdoblja prije pandemije pa navode da ako Vlada ne bude imala sluha ovaj put, pandemija će naposljetku mnogima staviti ključ u bravu.</p><p>Naslijeđeni problemi i novonastale zapreke u poslovanju natjerale su ugostitelje na udruženo djelovanje i sve češće upozoravanje Vlade na propuste na terenu, kažu iz Udruge Glas poduzetnika.</p><p>- Mjere za očuvanje radnih mjesta HZZ-a će pomoći ugostiteljima koji su ostvarili pad od 60 % i više prometa usporedno sa istim razdobljem prošle godine. No, što je s nama koji imamo pad od 59 % i manje. Zato tražimo jasnije i efikasnije modele dodjele sredstava za očuvanje likvidnosti. Ne tražimo besplatan novac, nego pristup kreditnim linijama za plaće naših zaposlenika i niže poreze kako bismo mogli vratiti posuđeno. S najvišom poreznom stopom na pripremu i usluživanje pića u Europi nije moguće planirati poslovanje u budućnost. - kaže <strong>Damir Jurković</strong>, dopredsjednik Nezavisne udruge ugostitelja.</p><p>Anketom na uzorku od gotovo 500 ugostitelja iz svih krajeva Hrvatske utvrdili su kako gotovo 60% njih bilježi pad u poslovanju veći od 50%, a gotovo 40% se suočava sa činjenicom da u ovim uvjetima neće opstati do sljedeće sezone. Čak 80% poslodavaca će biti prisiljeno pribjeći otkazivanju ugovora djelatnicima. Smatramo kako je krajnje vrijeme da se to spriječi!</p>