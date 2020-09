Prosvjed ugostitelja u Splitu: Zatvorili objekte na 60 minuta

Akcija “4 do 12” nastavila se na prethodnu u režiji ugostitelja Istre i Kvarnera “5 do 12”, a njihove splitske kolege su njome željele simbolično prikazati kako vrijeme protječe, a problemi, nisu riješeni

<p>- Zahvaljujemo Vladi Republike Hrvatske, koja je spriječila krvarenje u ožujku, ali rana se inficirala i prijeti nam sepsa. Trebamo mijenjati terapiju. U Hrvatskoj je ugroženo je 60.000 radnih mjesta u ugostiteljstvu, a već je 50.000 manje ljudi zaposleno ove godine zbog korona krize - upozorila je <strong>Jelena Tabak</strong>, predstavnica Udruženja ugostitelja Splita i članica Vijeća strukovne grupacije ugostitelja pri HGK, na današnjoj press konferenciji održanoj pored splitskog kipa Grgura Ninskog u sklopu akcije “4 do 12” tijekom koje su dalmatinski ugostitelji, s početkom u 11.56 sati, zatvorili svoje objekte na 60 minuta.</p><p>Akcija “4 do 12” nastavila se na prethodnu u režiji ugostitelja Istre i Kvarnera “5 do 12”, a njihove splitske kolege su njome željele simbolično prikazati kako vrijeme protječe, a problemi, unatoč nastojanjima, nisu riješeni.</p><p>Odazvalo joj se, kazala je Tabak, oko devedeset posto ugostitelja Splitsko-dalmatinske županije iz Splita, Trogira, s Brača i Hvara, kao i iz Trilja Sinja, Imotskog, Makarske, Zadra, Šibenika i Dubrovnika, grada koji je akciji pružio pasivnu podršku, piše <a href="https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/hrvatska/veliki-prosvjed-dalmatinskih-ugostitelja-zatvorili-lokale-na-60-minuta-isticu-da-je-ugrozeno-60-000-radnih-mjesta-trebaju-im-krediti-za-likvidnost-1046438?fbclid=IwAR3jODIK31kHp1PPDHp1Mf1b_OdzXG1bDzLpqIZ8FNkwJv9axngDHO9eVe8" target="_blank">Slobodna Dalmacija</a>.</p><p>- Želimo da nam se trajno snizi stopa PDV-a u ugostiteljstvu. Neke europske države čak imaju nižu stopu u razdoblju korona krize, a od 1. lipnja do 31. listopada ili prosinca, ovisno o zemlji, su i tu svotu prepolovile kako bi pomogle poduzetnicima da skupe sredstva za ulazak u 2021. godinu. Tražimo i suspenziju naplate PDV-a do ožujka iduće godine, kao i da nam se oslobode kreditne linije, jer je administracija i realizacija HBOR-ovih i HAMAG-ovih kredita jako spora - iznijela je Tabak zahtjeve dalmatinskih ugostitelja upućene Vladi RH napominjući kako HBOR krediti ne obuhvaćaju većinu ugostitelja, jer je minimalni iznos kredita za tvrtke koje prelaze neto promet preko tri i pol milijuna kuna, a veliki broj kafića i ugostitelja nema toliko velik promet.</p><p>- HAMAG linije su naišle na prepreku u izvedbi i jako malo ih je realizirano, a komercijalne banke su digle ručnu, iz njima opravdanih razloga, jer mi, kao i neke druge europske zemlje nemamo garanciju države za te iste kredite. Banke nas smatraju rizičnom skupinom za daljnje investicije, kao i za reprograme već postojećih kredita u koje smo većinom ušli otkako se stopa PDV-a vratila na 25 posto - naglasila je Tabak dodajući kako u nijednoj zemlji europskoj zemlji niti igdje u svijetu stopa PDV-a na ugostiteljstvo nije ovako visoka kao u Hrvatskoj i nitko još nema i naplatu poreza na potrošnju.</p><p>- Dobili smo nižu stopu PDV-a od 13 posto, ali samo za jelo. Ona niti ne uključuje svu hranu, a to su kava, pivo, vino, voda... I zato nismo konkurentni na tržištu. Velika stopa PDV-a u ugostiteljstvu je problem koji se dogodio prije korona krize i dan danas nas prati. Da je ranije bio riješen mi bismo već sada imali više sredstava za dočekati ovu zimu i prebroditi kriznu godinu. Sve ovo vrijeme brodimo kroz posao, a pogotovo u vrijeme korona krize kad smo došli u situaciju da moramo kupiti promet kojega nismo zaradili. Visoka stopa PDV-a direktno utječe na nelikvidnost i na faktore koje banka gleda kod svakog poduzetnika, a to su prinos na imovinu i prinos na kapital. Ne želimo zatvaranje objekata i otpuštanje radnika. Ovom se akcijom borimo za očuvanja radna mjesta naših ljudi - apostrofirala je Jelena Tabak.</p>