Prosvjed na Plitvičkim jezerima: 'Nećemo biti dom migrantima!'

Naša Općina i ja kao njen čelnik uz podršku stanovnika odlučili smo se na mirni prosvjed u središtu Korenice ispred zgrade Općine, Trg sv. Jurja 6, u 12 sati kako bi iskazali najoštrije protivljenje toj odluci MUP-a RH, poručio je načelnik Hrvoje Matejčić, najavljujući okupljanje protiv planirane izgradnje migrantskog centra u Željavi.

Načelnik je na okupljanje pozvao i medije kako bi, kako navodi, javnost dobila uvid u razloge nezadovoljstva lokalne zajednice. Prema njegovim riječima, odluka o prosvjedu donesena je nakon glasina o planu Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske da se u Željavi izgradi centar u kojem bi bilo smješteno oko 1500 migranata te između 100 i 200 policijskih službenika i radnika.

Matejčić tvrdi kako lokalna samouprava o projektu nije bila službeno informirana.

- Općinu na čijem se prostoru planira takva investicija, nitko nije kontaktirao niti obavijestio o detaljima planova. O svemu smo doznali iz medija - navodi načelnik u pozivu.

Pozivajući se na neslužbene informacije, ističe da bi prvi korak bila izgradnja privremenog kontejnerskog prihvatnog centra uz tunele, s oko 450 kontejnera, dok bi cijeli prostor bio ograđen žicom. U takvim bi uvjetima, tvrdi, migranti, policija i zaposlenici centra boravili do izgradnje trajnih objekata na području bivše vojarne.

- Na tom prostoru nema ni vode ni struje ni kanalizacije, a ondje bi privremeno trebali boraviti migranti, radnici Centra i policajci dok se ne izgrade zgrade u prostoru bivše vojarne - upozorava načelnik.

Prema njegovim navodima, izgradnja bi trajala najmanje dvije godine, tijekom kojih bi dio prostora bio zatvoren za javnost, iako ga godišnje posjeti više od 50.000 ljudi.

- Nama ovakva rješenja i investicije na Plitvicama ne trebaju. Ima još puno prostora u Lici i naselja uz granicu koja bi mogla podnijeti ovakav projekt i ostvariti gospodarski efekt. Plitvicama to ne treba - zaključio je Matejčić.