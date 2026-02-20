Obavijesti

News

Komentari 1
NAČELNIK POZVAO

Prosvjed na Plitvičkim jezerima: 'Nećemo biti dom migrantima!'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
Prosvjed na Plitvičkim jezerima: 'Nećemo biti dom migrantima!'
Foto: Facebook

Na tom prostoru nema ni vode ni struje ni kanalizacije, a ondje bi privremeno trebali boraviti migranti, radnici Centra i policajci dok se ne izgrade zgrade u prostoru bivše vojarne, kaže načelnik

Admiral

Naša Općina i ja kao njen čelnik uz podršku stanovnika odlučili smo se na mirni prosvjed u središtu Korenice ispred zgrade Općine, Trg sv. Jurja 6, u 12 sati kako bi iskazali najoštrije protivljenje toj odluci MUP-a RH, poručio je načelnik Hrvoje Matejčić, najavljujući okupljanje protiv planirane izgradnje migrantskog centra u Željavi.

Načelnik je na okupljanje pozvao i medije kako bi, kako navodi, javnost dobila uvid u razloge nezadovoljstva lokalne zajednice. Prema njegovim riječima, odluka o prosvjedu donesena je nakon glasina o planu Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske da se u Željavi izgradi centar u kojem bi bilo smješteno oko 1500 migranata te između 100 i 200 policijskih službenika i radnika.

ODMAH JE UKLONJENA Na trgovini u Zagrebu osvanula je naljepnica 'Imigranti nisu dobrodošli'. Vlasnica šokirana
Na trgovini u Zagrebu osvanula je naljepnica 'Imigranti nisu dobrodošli'. Vlasnica šokirana

Matejčić tvrdi kako lokalna samouprava o projektu nije bila službeno informirana. 

- Općinu na čijem se prostoru planira takva investicija, nitko nije kontaktirao niti obavijestio o detaljima planova. O svemu smo doznali iz medija - navodi načelnik u pozivu.

Pozivajući se na neslužbene informacije, ističe da bi prvi korak bila izgradnja privremenog kontejnerskog prihvatnog centra uz tunele, s oko 450 kontejnera, dok bi cijeli prostor bio ograđen žicom. U takvim bi uvjetima, tvrdi, migranti, policija i zaposlenici centra boravili do izgradnje trajnih objekata na području bivše vojarne.

- Na tom prostoru nema ni vode ni struje ni kanalizacije, a ondje bi privremeno trebali boraviti migranti, radnici Centra i policajci dok se ne izgrade zgrade u prostoru bivše vojarne - upozorava načelnik.

LIČANI ZABRINUTI Na prostoru napuštenog vojnog aerodroma Željava planiraju izgraditi migrantski centar?
Na prostoru napuštenog vojnog aerodroma Željava planiraju izgraditi migrantski centar?

Prema njegovim navodima, izgradnja bi trajala najmanje dvije godine, tijekom kojih bi dio prostora bio zatvoren za javnost, iako ga godišnje posjeti više od 50.000 ljudi. 

- Nama ovakva rješenja i investicije na Plitvicama ne trebaju. Ima još puno prostora u Lici i naselja uz granicu koja bi mogla podnijeti ovakav projekt i ostvariti gospodarski efekt. Plitvicama to ne treba - zaključio je Matejčić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SDP-ovka kaže da nije žetončić, a glasala za HDZ-ovog ministra. Evo što sve ima u imovinskoj!
EVO KOLIKO ZARAĐUJE

SDP-ovka kaže da nije žetončić, a glasala za HDZ-ovog ministra. Evo što sve ima u imovinskoj!

Moj glas za ministra danas je glas za sve ljude koje njegov resor obuhvaća, a to su naše najranjivije skupine u društvu, rekla je
Država želi kupiti Vjesnik za siću i sama određuje cijenu! Evo tko ga je procijenio i koliko nude...
EKSKLUZIVNO

Država želi kupiti Vjesnik za siću i sama određuje cijenu! Evo tko ga je procijenio i koliko nude...

Vlada želi otkupiti zemljište za tek 338 eura po kvadratu kako bi gradila svoj novi uredski kompleks, na što ostalih pet suvlasnika ne pristaje i traži novu procjenu. Procjenu radili ljudi koje imenuje Bačić i njegov suradnik
FOTO Tko je Boška Ban? Otišla je iz SDP-a pa podržala ministra HDZ-a. Skinula je preko 60 kg
EVO KAKO JE IZGLEDALA

FOTO Tko je Boška Ban? Otišla je iz SDP-a pa podržala ministra HDZ-a. Skinula je preko 60 kg

Saborska zastupnica Boška Ban Vlahek 2019. je imala 169 kilograma, od tada je skinula oko 65 kilograma. Ponovo je u fokusu javnosti nakon što je na sjednici Sabora podržala novog ministra Alena Ružića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026