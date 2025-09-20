Obavijesti

BACALI KAMENJE I BOCE

Prosvjed protiv imigracije: Policija u Nizozemskoj gađala prosvjednike vodenim topom

Piše HINA,
Foto: screenshot/X

Prosvjed protiv imigracije, održan nešto više od mjesec dana prije nizozemskih parlamentarnih izbora, organizirala je desničarska aktivistica koja sebe naziva Els Rechts

Nizozemska policija upotrijebila je vodeni top kako bi rastjerala antiimigracijske prosvjednike u Haagu koji su počeli bacati kamenje i boce na policajce, rekla je glasnogovornica lokalne uprave Haaga. Dodala je da se ta skupina prosvjednika koju je policija gađala vodenim topom odvojila od glavnih prosvjeda kako bi blokirali autocestu.

Prosvjed protiv imigracije, održan nešto više od mjesec dana prije nizozemskih parlamentarnih izbora, organizirala je desničarska aktivistica koja sebe naziva Els Rechts i vodi kampanju protiv tražitelja azila i za pravednu stambenu politiku u Nizozemskoj.

Lokalni mediji izvijestili su da su se prosvjedu pridružile tisuće ljudi te da su neki od njih zapalili automobil. Novinska agencija ANP izvijestila je da su prosvjednici napadali policijske automobile.

Geerta Wildersa, vođu krajnje desne nizozemske Stranke za slobodu, Els Rechts je pozvala na prosvjed, ali nije prisustvovao, objavila je na X-u.

Wilders je osudio nasilje: "Blokiranje autoceste i upotreba sile protiv policije je potpuno, apsolutno neprihvatljivo", napisao je na X-u.

