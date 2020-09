Kerum zbog prijetnje dobio 6 mjeseci zatvora uvjetno: 'E sad vjerojatno neću moći na izbore'

Znači ja sam dobio tu presudu za ništa, ako je to bila prijetnja, kako nakon toga i prije toga on mene i dalje gadi, gadi, gadi... Znači, ako ti neko prijeti, onda ga se bojiš, objašnjava Željko Kerum

<p><strong>Željko Kerum</strong> danas je, u razgovoru na Radio Splitu, izjavio kako postoji mogućnost da se neće kandidirati na sljedećim lokalnim izborima.</p><p>Smatra da će ga spriječiti prijava koja je protiv njega podignuta po službenoj dužnosti zbog prijetnje aktivistu <strong>Bojanu Ivoševiću</strong> iz 'Dnevne doze splitskog nereda' kojem je najavio "iščupati gučak", a koja je danas postala nepravomoćna presuda od šest mjeseci zatvora uvjetno.</p><p>- Vrlo je izgledno da ja ne mogu uopće ić ni da oću na izbore zbog ove presude koju iman. Znači ja san dobio presudu da iman šest miseci zatvora na rok kušnje od dvije godine. Upitno je da li ja mogu ić - kazao je Kerum.</p><p>Mogućnost žalbe ima. </p><p>Smatra da to što je poručio aktivistu nije bila prijetnja: </p><p>- Vidite, nisam ja njemu prijetio, on je meni rekao da sam ja zloćudni tumor grada Splita, ali on je saveznik i partner od Opare! Znači ja sam dobio tu presudu za ništa, ako je to bila prijetnja, kako nakon toga i prije toga on mene i dalje gadi, gadi, gadi... Znači, ako ti neko prijeti, onda ga se bojiš. Nećeš govorit svašta - objasnio je Kerum. </p><p>On i članovi njegove stranke danas nisu došli na sjednicu Gradskog vijeća Grada Splita zbog čega je ona otkazana. Kao razlog Kerum navodi da mu smeta nagrada koju inicijativa Dnevna doza splitskog nereda dodjeljuje novinarima: </p><p>- Već tri godine postoji izraz i slogan 'Split je k i zadnje slovo je c', ne želin se tako izražavat. To je uvredljivo i ružno. Smatram da je to govor mržnje. Rasizam, nacionalizam. Udruga dodjeljiva plakate 'Split je k zadnje slovo c' i neki ljudi to prihvaćaju i uzimaju. HGS to ne prihvaća i razlog zašto nismo danas sudjelovali na sjednici je upravo taj, mi inzistiramo na zabrani tog slogana i procesuiranju autora tog teksta - kazao je Kerum koji smatra da je autor teksta aktivist kojem je prijetio iščupati gučak. </p><p>A evo što kaže Bojan Ivošević: </p><p>- Nagrada Zlatni kurac dodijeljena je i prošle godine pa Kerum nije reagirao, što znači da je ipak ovo dio njegovog orgijanja nad građanima Splita u sklopu njegove predizborne kampanje. Ovo je njegovo već tradicionalno raskidanje koalicije pola godine prije izbora da bi prao ruke od svih loših poteza vlasti koje je on dio već 12 godina u Gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji. </p>