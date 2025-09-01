Prosvjed vozača kamiona u BiH, prekinut promet teretnih vozila na prijelazima Županja i u Lici

Kamionski prijevoznici u Bosni i Hercegovini u ponedjeljak ujutro započeli su najavljenu blokadu carinskih terminala te pristupnih prometnica, no taj je prosvjed prouzročio zastoje i na nekim važnim cestama unutar zemlje, posebice od Sarajeva ka sjeveru, odnosno prema Hrvatskoj. HAK javlja da je zbog prosvjeda prekinut promet teretnih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Županja i Ličko Petrovo Selo.

Prema informacijama bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK), od šest sati blokirani su prilazi carinskim terminalima na graničnim prijelazima ka Hrvatskoj - Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Bijača, Orašje i Bosanski Šamac kao i na pet prijelaza prema Srbiji.

Za putnički promet na tim prijelazima nema zapreka, ali se zato zbog parkiranih kamiona na cestama u velikim kolonama otežano prometuje u okolici Doboja, Zenice, Tuzle, Travnika i Mostara.

Iz konzorcija "Logistika BiH", koji okuplja većinu prijevozničkih tvrtki u zemlji, najavili su kako će prosvjed po tzv. francuskom modelu trajati sve do ispunjenja njihovih zahtjeva.

Od vlasti traže da vozačima kamiona iz BiH osiguraju nesmetani rad, odnosno da ih se izuzme ih ograničenja koja vrijede za druge osobe koje putuju na teritorij Europske unije. Od Vijeća ministara odnosno Ministarstva prometa i komunikacija i Ministarstva vanjske trgovine zahtijevaju da im se olakša poslovanje u samoj zemlji i ubrzaju procedure izdavanja potrebnih dozvola.