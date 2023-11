'Prosvjednici su porazbijali pola Dublina, a najavljuju se veliki neredi i tijekom vikenda...'

Cijelu sam noć čuo helikoptere i sirene, policija je dežurala posvuda. Najgore od svega je što je cijeli grad smrdio po plastici. Prosvjednici su doslovno sve uništili, velike dućane, hotele, izloge... Prestrašno, priča nam to Dominik (28), Hrvat koji je do nedjelje u Dublinu na poslovnom putu.

Kada je jučer krenuo prosvjed, Dominik je bio u restoranu brze hrane odakle je svjedočio nasilnim, nesvakidašnjim scenama prosvjednika koji razbijaju, pale i pljačkaju sve pred sobom. Nakon toga se vratio u hotel koji je bio zaključan kako se ne bi našao na meti huligana.

- Vidio sam da su provaljivali u trgovine, krali. Totalni kaos. Sada ujutro je sve normalno i mirno, barem u ovom donjem dijelu grada gdje sam sada - dodaje Dominik.

Međutim, smješten je u samom centru, nedaleko Dublin 1 dijela gdje su se i odvili neredi.

- Ljudi su šokirani, kažu da se ovako nešto nikada nije desilo kod njih. Nadaju se da će policija odraditi svoj posao. Međutim, moglo bi biti još nereda. Ide vikend, vikendom se pije, a ovdje se dosta pije i izlazi, nisam siguran da će vani biti sigurno - zaključuje Dominik koji će ipak vikend morati provesti u centru grada, no iza zaključanih vrata.

Puno je huškanja, sprema se još nereda?

- Nažalost, sada je ta mala frakcija huligana i desno orijentiranih ljudi, obično neradnika, iskoristila ovu priliku kako bi napravili ono što su oduvijek htjeli - nerede i kaos. Svatko normalan ne slaže se s tim, moji kolege koji su iz raznih zemalja, svi govore isto. Među nama je i migranata i izbjeglica i nikada nitko nije imaš ništa protiv njih. Uglavnom svi smo naravno šokrirani s ovim što se desilo, priča nam Ana-Marija Hota, Hrvatica koja živi i radi u Dublinu.

Sinoć joj je put s posla s uobičajenih sat vremena trajao više od 3 sata, a jutros kada smo je zvali, već je više od dva sata putovala u taksiju do posla.

- Zasad je sve mirno, ali novi neredi se najavljuju posvuda, na društvenim mrežama, po raznim grupama, ljudi se prijete da će danas napaadati migrante, huligani ih planiraju dočekaivati na izlasku iz vlakova. Moja osobna preporuka svima, pogotovo ako izgledaju vidljivo kao migranti i ako su muškarci, da možda ostanu doma. Treba to naglasiti da se ljudi pripaze - ističe Ana-Marija.

Supružnici Dora i Marko Kralj iz Dublina pričaju da se policija naveliko spremna na mogućnost novih izgreda.

- Kad sam jutros išao na posao i izašao iz garaže, zaustavila me garda policije. Kontrolirali su gdje tko ide, pitali me kada se vraćam s posla i ako mogu da požurim jer zatvaraju grad za vikend. Planiraju veliku akciju, 400 policajaca će rasporediti po centru Dublina. To je ona specijalna, naoružana policija, a imat će i pse - priča Marko pa dodaje kako misli da su jučerašnje nerede iskorisili mlađi huligani kako bi ukrali vrijednu robu iz skupih robnih kuća.

- Oko 22, 23 sata su trčali, nosili odjeće na vješalicama po cijelom gradu. Ma strašno. Noćas je bio otkazan sav javni prijevoz, kafići nisu radili. Stradala je i električna mreža tramvaja, a kako je danas Black Friday, puno ljudi popravlja izloge, butike, dućane. Vidio sam dvije dizalice koje dižu bus kako bi ga prerezali na pola i odnijeli na smetlište. Vidjet ćemo što će biti kroz koji dan - zaključuje Marko.