'Prosvjednike s Trga rado bih malo proveo po intenzivnoj'

'Upravo ti koji su negirali taj virus na prosvjedu, mislim da je riječ o ljudima koji imaju prikriveni strah i stoga ga pokušavanju negirati. Scene su vrlo nesimpatične', poručio je pulmolog Srića

<p>Internist pulmolog iz KPB Jordanovca <strong>Saša Srića </strong>u razgovoru za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a542367/Rado-bih-prosvjednike-protiv-mjera-proveo-po-jedinicama-intenzivnog-lijecenja.html" target="_blank">N1 </a>'apsolutno je osudio' subotnji prosvjed protiv epidemioloških mjera na Trgu bana Jelačića u Zagrebu.</p><p>- Kolege Gajski i Sladoljev apsolutno me iznenađuju s obzirom na svoje znanje kad to tako bagateliziraju - rekao je Srića, koji je nedavno napustio SDP.</p><p><strong>Pogledajte video: Kolima Hitne nisu dali proći, gađali ih čašama</strong></p><p>Za 307 oboljelih na liječenju u bolnici, od čega 21 na respiratoru, Srića je rekao da je u "pojedinim regijama Hrvatske malo veća opuštenost".</p><p>- Od 24. kolovoza do danas došlo je do porasta hospitaliziranih broja pacijenata, sa 155 na 307, odnosno s 12 na 21 pacijenta na respiratoru. Moramo situaciju nazvati ozbiljnom - rekao je.</p><h2>'Prosvjed neki dan na trgu moram apsolutno osuditi'</h2><p>- Prosvjed neki dan na trgu moram apsolutno osuditi. Distanca se nije držala i kroz nekoliko dana vjerojatno ćemo vidjeti porast broja zaraženih, što će biti odraz ovoga - kazao je Srića.</p><p>Ako bi se dogodilo da se netko istovremeno razboli od gripe i covida, Srića kaže da to ne bi imalo lagan tijek.</p><p>- Čak i za one ljude koji su u punom zdravlju, to ne bi imalo ni lagan ni simpatičan tijek - poručio je.</p><p>Sve koji su neki dan sudjelovali na prosvjedu protiv korona-mjera Srića je rekao da bi rado proveo kroz jedinice intenzivnog liječenja i "pokazao im ljude koji se bore za život".</p><p>- Upravo ti koji su negirali taj virus na prosvjedu, mislim da je riječ o ljudima koji imaju prikriveni strah i stoga ga pokušavanju negirati. Scene su vrlo nesimpatične kod onih koji su razvili teže oblike bolesti. I kod onih koji su na kisiku, a pogotovo kod onih koji se bore za život.</p><p>- Ima i mladih na respiratoru, nekih čak koji su imali vrlo blage prethodne bolesti, ali se sada bore za život. To su pacijenti kod kojih je slika krenula uobičajenim simptomima s povišenom temperaturom, kašljem, otežanim disanjem, da bi vrlo naglo nastavila s takvim problemima s disanjem da su morali dobiti pomoć respiratora - upozorio je Srića.</p><p>Pulmolog otkriva da je kod tih ljudi radiološka slika takva da se "liječnici pitaju kako oni uopće dišu" s obzirom na slike njihovih pluća na rentgenu ili na CT-u.</p><h2>Razlika između gripe i covida</h2><p>Voditelj N1 pitao ga je za razliku između gripe i covida-19.</p><p>'Gripa isto može biti teška akutna bolest s komplikacijama i smrti', kazao je Srića, 'ali gripa se nije pokazala da ostavlja trajne posljedice na plućima, kao plućnu fibrozu, kao što se pokazalo kod covid infekcije'.</p><p>Za početak školske godine, Srića je rekao da je školovanje važan dio socijalizacije, da nastavu u školi ništa ne može potpuno zamijeniti.</p><p>- Djeca sigurno razvijaju blažu kliničku sliku, ali virus mogu prenijeti svojim roditeljima, bakama, djedovima, kod kojih klinička slika sigurno nije tako blaga - kazao je.</p><p>Za sadašnji tip nastave Srića se nada da će što duže zaživjeti, odnosno da će se 'vidjeti koliko će dugo uspjeti zaživjeti' prije online nastave. Konačno, Nacionalnom stožeru civilne zaštite pružio je podršku u vezi produženja zabrane rada noćnih klubova i barova poslije ponoći.</p><p>- Noćni klubovi su rano detektirani kao žarišta zaraze. Ja sam prvi zagovornik socijalizacije, ali u ovom trenutku nikome nije u interesu lockdown, što nam se može dogoditi ako ne budemo pazili - zaključio je.</p>