Prosvjedovali su radnici Đure Đakovića: 'Ovo nismo zaslužili'

Kako su i najavili prije tjedan dana, više stotina radnika tvrtki Grupe "Đuro Đaković" u Slavonskom Brodu održalo je mimohod gradskim ulicama i potom štrajkaški prosvjed ispred zgrade županije. Dio njih primio je u vijećnici župan Danijel Marušić, a prosvjed je nastavljen ispred županijske zgrade.

- Situacija je teška, na raspolaganju smo i ja i ova županijska uprava da riješimo problem isplate plaće radnicima. Županija nije u vlasništvu Đure Đakovića ali smo reagirali koliko možemo. Imam informacije od Vlade da pokušavaju iznaći model za isplatu plaće, ali to je prvi korak, treba iznaći banku koja će pratiti Đurino poslovanje jer postoje ugovoreni poslovi do 2021.godine. Vi, radnici, pošteno ste plaću zaradili, tu nema dvojbe, imam informacije da će plaća biti danas, sutra, ali na to ne utječem, nadam se da će tako i biti, kazao je radnicima u županijskoj vijećnici župan Marušić.

U ime Sindikata metalca - Industrijski sindikati Hrvatske, Siniša Kosić stotinama okupljenih Đurinaca ispred zgrade brodskoposavske županije kazao je da "oni koji su nas trebali slušati kada smo ukazivali na probleme Đure prije pola godine nisu nas slušali".

- Prva je stvar da dobijete plaće ali to je tek dio problema jer ako se ne osigura funkcioniranje plaćanja proizvodnje onda tu budućnosti nema. I previše je ljudi odavde iz Slavonije otišlo da "Đuro" propadne. "Đuro" mora opstati da bi ova Slavonija mogla opstati, da bi naši mladi imali razloga ostati ovdje. Samo 1000 ljudi od nekadašnjih 15-ak tisuća, to je i suviše i premalo, 3.Maj na Đuri se ne smije ponoviti, to je nedopustivo, mi i vi to nećemo dopustiti, rekao je.

- Upravu ĐĐ smatram krivom za sve ovo, zavaravala nas je, kad su nas tražili da podržimo kredit prije godinu dana jedna priča tada a onda minus, ne možeš vjerovati, gdje su Ivan Barić, zamjenik glavnog sindikalnog povjerenika Specijalna vozila ĐĐ, d.d. kazao je da na "ovaj način" ponašanja uprave ĐĐ "naše obitelji nemaju od čega živjeti"

- Ne mogu preboljeti što jutros nismo bili u mogućnosti pred Đurinu "kapiju" izvesti naše proizvode, najbolji vagon na svijetu, tenk i BOV, da svi vide da ovdje u Đuri ne rade nesposobnjakovići i da smo svojim proizvodima dokazali i pokazali da znamo raditi, da smo pametni, ali da i u Europi na ovakvim poslovima ljudi zarađuju više tisuća eura a mi ovdje ne možemo dobiti ni tih par stotina eura, zar to nije žalosno, zar smo mi to zaslužili, kazao je Ivan Barić.

- Svi ovi koji ovako i Đuru drže ispod vode zapravo žele se "riješiti" i zadnje "cigle" i imovine hrvatskih tvrtki. Žele baš sve privatizirati, za u bescjenje i bez ikakve odgovornosti, a hrvatska Vlada ne može i ne želi prihvatiti da je ona odgovorna. Tako su "radili" na problemu brodogradnje, mi vidimo gdje nam je brodogradnja sada. Od vlasnika ĐĐ Grupe tražimo da postavi novu upravu koja će profitabilno voditi ovo društvo i da neće biti i raditi tome da se Đuro Đaković pod svaku cijenu devastira i jeftino proda, to je "model" koji je uništio hrvatsku državu, kazao je Mladen Novosel.

