Oporbeni bjeloruski novinar Roman Protasevič, koji je uhićen nakon što mu je zrakoplov preusmjeren u Minsk, dao je intervju za državnu televiziju u Bjelorusiji.

- Činjenica je da sam mnogo kritizirao Aleksandra Lukašenka jer sam mislio da za to ima razloga. No shvatio sam da predsjednika često kritiziraju kako bi ga izložili pritisku, a on se ponio kao neustrašiv čovjek - ispričao je Protasevič.

Njegov otac istaknuo je da mu je bilo bolno gledati intervju te da je očito da su njegovog sina psihički slomili i naredili mu što da govori. U to je uvjerena i oporbena čelnica Svetlana Tihanovska.

- Treba razumjeti uvjete u kojima se ljudi poput Romana Protaseviča nalaze, jer zasigurno su mučeni i zlostavljani. Ne trebamo vjerovati njihovim riječima jer su prisiljeni izgovoriti ih - poručila je.

Protasevič je u intervjuu najavio i povlačenje iz javnog života.

- Nikad više ne želim sudjelovati u politici i njezinim prljavim igrama. Nadam se samo da ću moći sve ispraviti i živjeti normalnim, mirnim životom - osnovati obitelj, imati djecu i zauvijek prestati bježati - rekao je.

Aktivisti za ljudska prava ističu da je snimka intervjua dokaz mučenja političkih protivnika i brutalnosti bjeloruskih sigurnosnih snaga.