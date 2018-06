'Protiv mene se vodi hajka, a kamo idem? Pa u Međugorje!'

- Htio bih građanima muslimanske vjeroispovijesti čestitati Bajram, htio bih se zahvaliti svim ljudima koji su me pratili od Međugorja preko Mostara do Sarajeva, djelatnicima SIPA-e. U zatvoru je sve je bilo korektno i zahvaljujem se, izjavio je Zdravko Mamić nakon što se usprotivio izručenju Hrvatskoj i nakon što ga je Sud BiH, zemlje čije državljanstvo ima, pustio na slobodu.

Naglasio je kako se sada može slobodno kretati po cijeloj BiH.

- Imao sam 24 sata vremena, počeo sam razmišljati zašto mi se to događa, čudi me da vi novinari koji ste korektiv svake vlasti, borci za istinu, da nitko ne pita ministra pravosuđa je l' gospodin Mišković, koji je državni odvjetnik, ima ovlaštenje za sačinjavanje optužnice protiv mene. Da to netko pita ministra pravosuđa, da pita predsjednika Vrhovnog suda, kaže Mamić i nastavlja:

- Više se neću uopće braniti, neću ništa govoriti. Pitam se koji sam to dio ja i kojega projekta, da se ovo meni događa. Sve što je moguće prekršiti u zakonima jedne države, prekršilo se u suđenju Zdravku Mamiću. Ja nisam glup, ja nisam neinteligentan čovjek, rekao je Mamić i nastavio:

Na pitanje tko protiv njega vodi hajku u Hrvatskoj, Mamić je odgovorio:

- Hajku protiv mene vodi državno odvjetništvo, ne znam za čiji račun. Oni su prekršili sve moguće zakone koji postoje i to će se sve dokazati, ako nigdje drugdje, onda na Europskom sudu za ljudska prava, poručio je Mamić.

Na pitanje gdje kasnije ide, rekao je da ide u Međugorje. Kaže i da puštanje iz pritvora ne smatra olakšanjem dodavši da je to "tek jedna mala sitnica" jer se ne zna što nosi sutrašnji dan.

- Tko fućka Mamića, jedan Mamić više ili manje, ali nisam budala, ta budala je u Hrvatsku u posljednjih 12 godina donijela 500 milijuna eura, ta budala je svake godine plaćala 280 radnika u Dinamu i 50 milijuna kuna poreza u hrvatski proračun svake godine.