Mamić je prespavao u pritvoru: Ročište mu počinje u 10 sati...

Dinamov savjetnik i bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić predan je u četvrtak navečer u nadležnost Suda Bosne i Hercegovine, pred kojim će se u 10 sati održati ročište po zahtjevu Hrvatske za njegovim izručenjem.

Mamića su sinoć oko 19.30 dovezli pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u Sud BiH. Noć je proveo u pritvoru.

Mamić bi pred sucem trebao odgovoriti posjeduje li bosanskohercegovačko državljanstvo te protivi li se izručenju Hrvatskoj.

Jučer je, najavio da će se usprotiviti toj mogućnosti.

- Ja ću se na sudu izjasniti, reći tko sam, što sam i gdje sam. I to je to, vraćam se nazad, rekao je Mamić.

Pojasnio je kako očekuje da će biti pušten na slobodu nakon ročišta. Mamić je naveo kako je očekivao dolazak pripadnika policije.

- Ljudi koji su me došli privesti su se lijepo predstavili i sve je proteklo u redu. Ja sam im rekao da sam ih očekivao. To zna cijela nacija, moraju me identificirati jer je raspisana tjeralica, rekao je Mamić za portal Klix.

Njegov odvjetnik Zdravko Rajić rekao je da ne postoje uvjeti za izručenje Hrvatskoj.

- Prema sadašnjoj situaciji, prema dokazima u spisu, nema uvjeta za izručenje s obzirom na činjenicu da je gospodin Mamić državljanin Bosne i Hercegovine. Ja sam uvjeren da će zahtjev biti odbijen, rekao je Rajić.

Zdravko Mamić je prošloga tjedna nepravomoćno osuđen na 6,5 godina zatvora zajedno s još troje ljudi, s objašnjenjem da je oštetio Dinamo i proračun Hrvatske.

On je dan prije izricanja presude prešao u BiH, čije državljanstvo posjeduje. Sud u Osijeku naložio je raspisivanje međunarodne tjeralice, nakon čega je Republika Hrvatska zatražila od BiH izručenje Zdravka Mamića po sporazumu o međunarodnoj pravnoj suradnji u kaznenim stvarima.