'Protuzračni sustav Mađarske je trebao zaustaviti letjelicu, ali vjerojatno je letjela prenisko'

Pojavile su se teorije kako je moguće da je u Zagrebu jučer pao ukrajinski dron Tu-141. Taj dron se lansira iz prikolice, a slijeće pomoću padobrana. Policija je potvrdila kako su na Jarunu pronašli dva padobrana.

Još uvijek nije potvrđeno što je točno jučer palo u Zagrebu na Jarunu nešto iza 23 sata, pojavili su se navodi kako je moguće da je riječ o izviđačkom dronu Tu-141 Strizh.

Umirovljeni vojni pilot Danijel Borović za 24sata je komentirao pad letjelice u Zagrebu.

- Teorijski je protuzračni sustav Mađarske trebao zaustaviti letjelicu jer je ista prvo morala preletjeti njihovo područje. Mađarska je duže u NATO-u od nas i trebaju imati bolje posloženu protuzračnu obranu od nas. Osim protuzračnog sustava (PZ) Mađarske, trebao je reagirati i naš PZ - rekao je Borović.

No ako je letjelica na manjoj visini onda je, navodi, pitanje jesu li je mogli vidjeti.

- I mi smo u ratu letjeli na visinama da nas protuzračna obrana ne vidi. Nema tehnologije koja bi mogla vidjeti ako se leti na par stotina metara visine, a s obzirom da je mala odrazna površina letjelice onda se ona stopi s terenom i radar je ne može razlikovati od drugog odraza tj. od terena, reljefa. Premala je količina signala da bi radijska tehnologija mogla regairati -naveo je.

Kaže kako je i leteći objekt manjih dimenzija teže uočiti jer je puno manji na radaru, no navodi i kako PZ treba ipak uočiti svaki leteći objekt.

- Ovime se pokazala ranjivost PZ sustava. I Mađarske i NATO-a. Ako se govori s vojne strane, mi svi pozivamo na neku sigurnost, ali u ovakvim slučajevima sigurnosti nema. To je žalosna činjenica. Sad će se postaviti pitanje kako je to moguće. Ali nijedna tehnologija nije 100 posto sigurna. Ova letjelica je nekog mogla ubiti. Igrom slučaja je pala bez da je ikoga povrijedila. No ovo pokazuje da nitko nije siguran kad se ratuje. Ni u najpametnijim bombama i raketama niste 100 posto sigurni da neće skrenuti tamo gdje nije predviđeno. Surova je stvarnost da kad se nešto otme kontri, a u ovom slučaju se otelo, da relativne sigurnosti nema. Saznat će se tko je kriv za ovo- zaključio je vojni pilot Borović.

Podsjetimo, Borović je umirovljeni pukovnik Hrvatske vojske, koji je kao vojni pilot svojim preletom 4. veljače 1992. iz JNA stavio Hrvatskoj na raspolaganje prvi nadzvučni borbeni zrakoplov MiG-21.

>>>Tijek događaja pratite OVDJE<<<