Umirovljeni vojni pilot Borović: Zabrana leta nad Ukrajinom dovela bi do 3. svjetskog rata

Ako se uvede zabrana letenja iznad Ukrajine to povuklo goleme posljedice, time bi se proširila ratna zbivanja i otvorila mogućnost za 3. svjetski rat. NATO ne smije reagirati na zahtjeve ukrajinskog predsjednika Zelenskog koji traži zabranu letenja. To je nelogičan zahtjev Zelenskog, iako razumijem da on želi uvući cijeli svijet kako bi obranio Ukrajinu. Svim snagama pokušava aktivirati sve što je moguće da se obrani, pa tako i traži i ovaj potez da se zabrane letovi iznad Ukrajine. No posjedovanje nuklearnog naoružanja od strane Rusije i Amerike je kočnica koja blokira ozbiljnije sukobe. Ovdje se sad radi o geopolitičkom preslagivanju, što djeluje zastrašujuće. Rusija ima namjeru osigurati svoje pozicije da trajno oduzme Ukrajini istok zemlje i Krim - rekao je za 24sata Danijel Borović.