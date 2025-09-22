ZASTRAŠUJUĆE
PROUČITE OVE FOTKE! Ako išta na njima prepoznajete, to može biti trag do najgorih pedofila!
Europol je u posljednjoj operaciji identificirao 51 seksualno zlostavljano dijete analizirajući više od 300 baza podataka sa snimkama i fotografijama. U akciji je sudjelovala i Hrvatska. Nedavno su na platformi 'Stop Child Abuse - Trace an Object' (europol.europa.eu/stopchildabuse) objavljene fotografije kojima pozivaju građane da provjere prepoznaju li objekt i mogu li ga povezati s nečime što bi dovelo do uhićenja pedofila.