Provaljeno u zgradu Grada Makarske: Na opstrukcije smo naviknuli, ali kome smeta red!?

Nije prošlo ni nekoliko dana od kako su vrijeđajući grafiti ispisani na zgradi gradske vlasti u Makarskoj, a već se dogodio drugi događaj kojeg je i sam gradonačelnik Zoran Paunović javno na svojim Facebook stranici osudio.

Naime unutar zgrade Grada Makarske došlo je do provale prilikom koje je provaljeno u ormar u kojem se nalazio Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske.

- Mi smo odlučni u svojim namjerama da stanemo na kraj preizgrađenosti te ovim Izmjenama i dopunama Prostornog plana ukidamo stambenu izgradnju koja godinama guši naš grad. Sve je već predano nadležnom ministarstvu početkom prošlog tjedna i ovo nas neće zaustaviti da stanemo na kraj betzonizaciji! Nažalost smo već navikli na opstrukcije, ali moramo se zapitati tko su pojedinci kojima toliko smeta red i koji brinu samo o svojim partikularnim interesima da zbog toga ne prežu ni pred ovakvim kriminalnim radnjama - poručio je javno gradonačelnik Paunović.

Očevid je na mjestu provale obavila policija, a gradonačelnik kao i Makarani se nada kako će nadležne institucije što brže odraditi svoj posao te pronaći i osuditi počinitelja. Očito je, kako su nam u razgovoru potvrdili i sami Makarani kako je gradonačelnik Paunović svojom politikom kojom želi zaustaviti daljnju betonizaciju gradske jezgre i na neki način uvesti red u urbanistički prostor grada dobrano nekome "stao na žulj".

Pokrenuo je nedavno i uklanjanje privatnih prodajnih objekata u kojima su privatnici godinama poslovali tijekom ljetne sezone sa same rive na lokaciji Peškera što je također izazvalo prosvjede i negodavanje vlasnika objekata. I pored svega gradonačelnik ne odustaje, kaže sve što je obećao u svojoj predizbornoj kampanji na dobro grada on će i realizirati do kraja svojeg mandata.

Na gradskom vijeću izglasan je i proračun grada za 2023. godinu u iznosu od 25 milijuna eura za koji je gradonačelnik istaknuo kako je proračun okrenut "prvenstveno našim ljudima i našem okolišu, poboljšanju uvjeta u kojima živimo i unaprijeđenju kulturne i turističke ponude grada. Fokus je na djeci i mladima, ali i našim umirovljenicima, na svim ranjivijim skupinama u društvu kojima grad mora prvi pružiti ruku".

I u samom proračunu Paunović je ponovno istaknuo kako je Zelena tranzicija neizbježna u svim segmentima života i poslovanja u sljedećem razdoblju.

- Mi smo se obvezali grad godinama gušen betonom zazeleniti, na naše krovove staviti sunčane elektrane i na svim razinama implementirati zelene politike u razvoju grada. U proračunu se ogledaju naši ciljevi i naše strategije, kojima grad dugoročno transformiramo nakon godina stihijskog rada, kao i brzopletih i kratkoročnih rješavanja trajnih problema. Radimo postepeno i promišljeno, stoga se promjene ne mogu dogoditi preko noći, ali građani svakim danom sve više prepoznaju da idemo u smjeru koji smo im obećali i zbog kojeg su nas izabrali - dodaje.

