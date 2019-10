Provedite zdrav i aktivan odmor u Međimurju

Vrijeme za doručkom posvetit ćete planiranju dana ispred vas – Wellness, izleti po destinaciji, vožnja biciklom ili možda trčanje do najsjevernije točke Hrvatske? Pitate se je li moguće? Moguće je i to u najsjevernijoj općini Hrvatske – Svetom Martinu na Muri.

Biciklirajte na preko 750 km bike staza

Licenca Cyclist Welcome i Bike Hotel standard, čiji su ponosni nosioc LifeClass Terme Sveti Martin, brinu se da standard i kvaliteta biciklističke usluge bude na zavidnoj razini. Pa tako infrastruktura namijenjena biciklistima uključuje: najam bicikala i biciklističke opreme, praonicu bicikala, servisnu stanicu, vođene biciklističke ture, čuvano skladište bicikala, pranje biciklističke opreme te vlastitu GPS navigaciju s uključenih preko 20 interesnih točaka koje će vam pomoći da upoznate ono najbolje što regija pruža na više od 700 kilometara biciklističkih staza. Terme u ponudi imaju i Sport&Fit paket koji možete rezervirati već za 415 kn po osobi po noćenju.

Foto: Terme Sveti Martin

Aktivnosti ne nedostaje

Tip ste osobe koja čim se probudi navlači tenisice, hvata bocu vode i kreće u jutarnje razgibavanje? Obožavate igrati tenis, košarku ili odbojku na pijesku? U LifeClass Termama Sveti Martin ćete pronaći sve od nabrojenog, a i više. Naučite igrati golf, istražite trim stazu Termi Sveti Martin, zaigrajte odbojku na pijesku, posjetite Fitness Centar, zaigrajte tenis, košarku ili nogomet. Odabir je na vama, a izlika za zabavnim praznicima neće nedostajati. Jedino što vam može pokvariti vaše aktivne avanture je kišno jesensko vrijeme, no u tom slučaju možete posjetiti Wellness Centar, istražiti bajkovite okuse restorana Le Batat ili posjetiti sportsku dvoranu resorta i zaigrajte neki od sportova u zatvorenome.

Foto: Terme Sveti Martin

Istražite ljekovita svojstva iz dubine Panonskog mora

U bazenskom kompleksu The Temple of Life osjetit ćete holističku filozofiju prema kojoj um, duša i tijelo moraju biti u ravnoteži. Osim termalnog bazena, u The Temple of Life nalazi se i veliki rekreacijski bazen, dječji bazen te tri whirlpoola. Inspirirani Panonskim morem koje se u davnoj prošlosti nalazilo i na području Međimurja, u Termama su osmislili paket naziva Magija Panonskog mora koji vas uvodi u Svijet zdravih užitaka kako biste se kući vratili puni energije.

Foto: Terme Sveti Martin

Nakon napornog i aktivnog razgledavanja Međimurja, vrijeme je za opuštanje

Opustite se u jednom od najboljih Wellness centara u kontinentalnoj Hrvatskoj s bogatom dodatnom ponudom. Prepustite se užicima zdravog sauniranja i izbacite negativne toksine iz tijela birajući između finske, parne, bio ili Laconium rimske saune. Kako bi se osjećali još opuštenije upoznajte se s dobrobitima tajlandske masaže u sklopu Thai Cornera ili isprobajte masažu Tui Na koja u doslovnom prijevodu znači: ''ispravljanje kostiju ručnim guranjem i potiskivanjem''. Nakon svega, razmazite svoje tijelo njegujućim tretmanima Beauty centra. Odaberite Quick detox vikend u Termama Sveti Martin i priuštite vašem tijelu detoksikaciju uma i tijela.

