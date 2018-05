Proveli godine u zatvoru: Žena lagala da su je silovali u parku

Vrhovni sud na Manhattanu nakon 26 godina skinuo je ljagu s imena dvojice muškaraca oslobodivši ih optužbi da su 1991. silovali ženu u Central Parku.

VanDyke Perry i Gregory Counts, tijekom suđenja 1992. kao i svih ovih godina, odlučno su sud uvjeravali da su nevini te da nemaju veze sa silovanjem koje im se stavlja na teret.

Neimenovana žena ih je optužila da su je 1991., tada kao 19-godišnji i 21-godišnji mladići, uz pomoć još jednog muškarca oteli i silovali u parku kao osvetu za svađu s tadašnjim dečkom. Nije bilo nikakvih materijalnih dokaza koji su Perryja i Countsa povezivali s napadom, a do početka suđenja 1992. tužiteljica je prestala surađivati s odvjetnicima koji su morali nabaviti nalog kako bi ju prislili da svjedoči pred sudom.

Unatoč nedostatku dokaza, VanDykePerry i Gregory Counts proglašeni su krivima i osuđeni na zatvorske kazne za silovanje prvog stupnja. Perry je odslužio 10 godina kazne, a Counts je robijao 26 godina nakon što je prošle godine pušten na slobodu.

- Laži te žene zaista su mi uništile život. Nisam mogao naći normalan posao. Imam djecu i za njih moram brinuti. I kada mi je bilo najteže, nisam izgubio nadu - poručio je u izjavi nakon oslobođenja Perry.

Counts je još u zatvoru uspio doći do Innocence Projecta, organizacije koja pomaže krivo optuženima. Slučaj je ponovno otvoren 2014. te je, u suradnji i s tužiteljima, obavljena DNK analiza ženina donjeg rublja koja je dovela do trećeg muškarca. Žena je kasnije priznala i da se prodavala za drogu govoreći da je odtud moguće da je na vešu DNK nekog drugog te su sve njezine optužbe pale u vodu. Kazala je kako je Perryja i Countsa tužila jer ju je na to prisilio tadašnji dečko, koji je bio osumnjičen za pucnjavu na Perryja.

Ona pak zbog lažne prijave neće biti kažnjena zbog zastare. Ured Perryjeva branitelja nije imenovao ženu niti njezinog tadašnjeg dečka, piše Daily Mail.