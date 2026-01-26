Bolnice rade reviziju postojećih dozvola liječnika za dopunski rad, do tada ne izdaju nove. Ministarstvo im je dalo rok do 31. siječnja
Provjerili smo koliko doktora iz najvećih bolnica radi privatno: 'Neizbježan je sukob interesa'
Razdvajanje javnog i privatnog zdravstva, uz jasna i jednaka pravila za sve, nužno je kako bi se smanjili sukobi interesa i skratile liste čekanja, poručuju ravnatelji bolnica s kojima smo razgovarali. U skladu s novom Uputom Ministarstva zdravstva, u bolnicama je započela detaljna revizija dopunskog rada liječnika u privatnim zdravstvenim ustanovama.
