Obavijesti

News

Komentari 18
REVIZIJA U BOLNICAMA PLUS+

Provjerili smo koliko doktora iz najvećih bolnica radi privatno: 'Neizbježan je sukob interesa'

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 4 min
Provjerili smo koliko doktora iz najvećih bolnica radi privatno: 'Neizbježan je sukob interesa'
storyeditor/2026-01-22/PXL_231020_30596780.jpg | Foto: Boris Šćitar/Pixsell

Bolnice rade reviziju postojećih dozvola liječnika za dopunski rad, do tada ne izdaju nove. Ministarstvo im je dalo rok do 31. siječnja

Admiral

Razdvajanje javnog i privatnog zdravstva, uz jasna i jednaka pravila za sve, nužno je kako bi se smanjili sukobi interesa i skratile liste čekanja, poručuju ravnatelji bolnica s kojima smo razgovarali. U skladu s novom Uputom Ministarstva zdravstva, u bolnicama je započela detaljna revizija dopunskog rada liječnika u privatnim zdravstvenim ustanovama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 18
Thompson protiv Tomaševića: Uskok odlučio odbaciti prijavu zbog zabrane koncerta u Areni
OBJASNILI RAZLOGE

Thompson protiv Tomaševića: Uskok odlučio odbaciti prijavu zbog zabrane koncerta u Areni

Kaznena prijava je odbačena budući da iz analize svih relevantnih okolnosti i dokumentacije priložene kaznenoj prijavi proizlazi kako se u radnjama prijavljenih osoba nisu ostvarila obilježja prijavljenog kaznenog djela
Pozadina šokantnog odlaska iz Plenkovićeve Vlade! Evo gdje ide ministar Primorac i zašto
PLENKI BEZ MINISTRA

Pozadina šokantnog odlaska iz Plenkovićeve Vlade! Evo gdje ide ministar Primorac i zašto

Marko Primorac bio je i potpredsjednik Vlade, a od 2022. je ministar financija
Pogledajte imovinsku karticu Marka Primorca kad je postao ministar i sad kad ide iz Vlade!
ODLAZAK MINISTRA FINANCIJA

Pogledajte imovinsku karticu Marka Primorca kad je postao ministar i sad kad ide iz Vlade!

Marko Primorac je kao profesor na Ekonomskom fakultetu imao i svoj privatni obrt i tvrtku, radio za brojne institucije i iznadprosječno zarađivao. Kao ministar to nije mogao...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026