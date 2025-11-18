Provjerite Eurojackpot rezultate

U 92. kolu Eurojackpota večeras su izvučeni sljedeći brojevi: 19, 25, 27, 41, 49 te dodatni brojevi 3 i 9.

Nažalost, ni u ovom kolu nije pogođen glavni dobitak (5+2), kao ni dobitak 5+1. Najveći iznos osvojen je za kombinaciju 5+0, gdje četiri dobitnika osvajaju 191.831,50 eura.

Detaljna raspodjela dobitaka:

- 5+2: nema dobitnika

- 5+1: nema dobitnika

- 5+0: 4 dobitnika (nema u Hrvatskoj), dobitak 191.831,50 EUR

- 4+2: 30 dobitnika (1 u Hrvatskoj), dobitak 4.218,90 EUR

- 4+1: 501 dobitnik (9 u Hrvatskoj), dobitak 315,70 EUR

- 4+0: 2100 dobitnika (20 u Hrvatskoj), dobitak 124,10 EUR

- 3+2: 1102 dobitnika (19 u Hrvatskoj), dobitak 129,40 EUR

- 2+2: 2108 dobitnika (112 u Hrvatskoj), dobitak 19,10 EUR

- 3+1: 22687 dobitnika (407 u Hrvatskoj), dobitak 19,40 EUR

- 3+0: 47831 dobitnik (1017 u Hrvatskoj), dobitak 18,00 EUR

- 1+2: 15552 dobitnika (266 u Hrvatskoj), dobitak 10,40 EUR

- 2+1: 335527 dobitnika (6269 u Hrvatskoj), dobitak 9,50 EUR

Očekivani jackpot u 93. kolu iznosi čak 33.000.000 eura.