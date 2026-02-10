Obavijesti

News

Komentari 2
HRVATI BEZ SREĆE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Provjerite Eurojackpot rezultate
Foto: Hrvatska lutrija

Zabilježena su dva dobitnika 5+1 kombinacije, koji su osvojili iznos od 693.224,10 eura po dobitnom listiću. U kategoriji 5 ostvareno je devet dobitaka, a svaki vrijedi 86.876,90 eura.

Admiral

U utorak, 10. veljače 2026. godine, u 20 sati izvučeni su brojevi 12. kola igre Eurojackpot. Sretni brojevi bili su 12, 19, 34, 39 i 47, uz dodatna broja 4 i 5, dok je Joker iznosio 5 2 7 2 2 3.

Glavni dobitak u kategoriji 5+2 ovoga puta nije pogođen, pa nije bilo dobitnika najveće nagrade. Ipak, u sljedećoj nižoj kategoriji 5+1 zabilježena su dva dobitnika, koji su osvojili iznos od 693.224,10 eura po dobitnom listiću. U kategoriji 5 ostvareno je devet dobitaka, a svaki vrijedi 86.876,90 eura.

Dobitnici su zabilježeni i u ostalim kategorijama, pa je tako u kombinaciji 4+2 bilo 16 dobitaka po 8.060,70 eura, dok je kombinacija 4+1 donijela 660 dobitaka, od čega je u Hrvatskoj zabilježeno 27, u iznosu od 244,20 eura po dobitku. To su ujedno i najveći dobici u Hrvatskoj večeras. 

Ukupna isplata u ovom kolu iznosila je 32.242.982,00 eura, dok je u Hrvatskoj isplaćeno ukupno 679.253,40 eura. 

Očekivani jackpot za sljedeće, 13. kolo iznosi čak 31.000.000 eura. 


       

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Ova škola u Hrvatskoj testirala je sve svoje učenike na droge i alkohol, a ovo su rezultati...
ŠOKANTAN PRVI DAN

Ova škola u Hrvatskoj testirala je sve svoje učenike na droge i alkohol, a ovo su rezultati...

Analizu su provodili odmah, pa su roditelji već isti dan dobili na uvid rezultate provedenog testiranja...
Prognoza: Olujno jugo pa snijeg
EVO ŠTO NAS ČEKA

Prognoza: Olujno jugo pa snijeg

U subotu stiže novo jače pogoršanje vremena, pri čemu će ponovno biti obilnije oborine duž Jadrana i uz Jadran. U gorju je moguć i snijeg
Gradonačelnik Banje Luke koji kuka za Krajinom zadržan na granici RH! Kaznili ga sa 700 €
PREGLEDALI MI MERCEDES

Gradonačelnik Banje Luke koji kuka za Krajinom zadržan na granici RH! Kaznili ga sa 700 €

Stanivuković je nedavno zgrozio hrvatsku javnost govorom u kojem je izrazio žaljenje za 'srpskom Krajinom'.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026