Provjerite Eurojackpot rezultate

U utorak, 10. veljače 2026. godine, u 20 sati izvučeni su brojevi 12. kola igre Eurojackpot. Sretni brojevi bili su 12, 19, 34, 39 i 47, uz dodatna broja 4 i 5, dok je Joker iznosio 5 2 7 2 2 3.

Glavni dobitak u kategoriji 5+2 ovoga puta nije pogođen, pa nije bilo dobitnika najveće nagrade. Ipak, u sljedećoj nižoj kategoriji 5+1 zabilježena su dva dobitnika, koji su osvojili iznos od 693.224,10 eura po dobitnom listiću. U kategoriji 5 ostvareno je devet dobitaka, a svaki vrijedi 86.876,90 eura.

Dobitnici su zabilježeni i u ostalim kategorijama, pa je tako u kombinaciji 4+2 bilo 16 dobitaka po 8.060,70 eura, dok je kombinacija 4+1 donijela 660 dobitaka, od čega je u Hrvatskoj zabilježeno 27, u iznosu od 244,20 eura po dobitku. To su ujedno i najveći dobici u Hrvatskoj večeras.

Ukupna isplata u ovom kolu iznosila je 32.242.982,00 eura, dok je u Hrvatskoj isplaćeno ukupno 679.253,40 eura.

Očekivani jackpot za sljedeće, 13. kolo iznosi čak 31.000.000 eura.



