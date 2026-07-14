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JACKPOT NIJE POGOĐEN

Provjerite Eurojackpot rezultate

Piše 24sata,
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Provjerite Eurojackpot rezultate
Foto: Hrvatska lutrija
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Četvero igrača pogodilo je '5+1' te su osvojili po 456 tisuća eura. Najveći dobitak u Hrvatskoj je '4+2', što je igraču ili igračici donijelo gotovo 6.500 eura.

U 56. kolu Eurojackpota izvučeni su brojevi 5, 6, 17, 34 i 36. Dodatni brojevi su 3 i 11.

Glavni dobitak nije pogođen.

Četvero igrača pogodilo je '5+1' te su osvojili po 456 tisuća eura. Najveći dobitak u Hrvatskoj je '4+2', što je sretnom igraču ili igračici donijelo gotovo 6.500 eura.

Iduće izvlačenje na rasporedu je u petak, 17. srpnja.

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