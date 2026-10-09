Provjerite Eurojackpot rezultate

U 81. kolu Eurojackpota u petak su izvučeni brojevi 18, 38, 41, 43, 46 te dodatni brojevi 7 i 10. Glavni dobitak nije osvojen, a dva igrača pogodila su kombinaciju 5+1 i osvojila po 11.558.578,60 eura.

Dobitak u kategoriji 5+0 osvojilo je 12 igrača, koji su dobili po 180.126,60 eura. U kategoriji 4+2 zabilježena su 52 dobitnika, a svaki je osvojio po 6856,50 eura.

Devet dobitnika u Hrvatskoj

U Hrvatskoj nije bilo dobitnika u najvišim kategorijama 5+2, 5+1 i 5+0. Ipak, hrvatski igrači ostvarili su dobitke u nekoliko nižih kategorija.

Najveći pojedinačni dobitak u Hrvatskoj ostvaren je u kategoriji 4+1, u kojoj je devet igrača osvojilo po 369,80 eura. U kategoriji 3+2 bilo je 25 dobitnika s dobitkom od 177,40 eura, dok je još 20 igrača pogodilo četiri glavna broja i osvojilo po 130,20 eura.

U kategoriji 2+2 zabilježena su 324 dobitnika u Hrvatskoj, a svaki je osvojio 28,70 eura. Dobitak od 22,20 eura pripao je 474 igrača koji su pogodili kombinaciju 3+1, dok je 1019 igrača s pogođena tri glavna broja osvojilo po 18,70 eura.

U kategoriji 1+2 bilo je 1993 dobitnika s iznosom od 13,80 eura, a 7520 igrača osvojilo je po 10,70 eura u kategoriji 2+1.

Jackpot raste na 120 milijuna eura

Za sljedeće, 82. kolo Eurojackpota očekivani jackpot iznosi čak 120 milijuna eura. Igrači će tako u sljedećem izvlačenju ponovno imati priliku osvojiti jedan od najvećih mogućih dobitaka u ovoj igri.

Joker broj iz 81. kola bio je 507190.