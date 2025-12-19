Obavijesti

News

Komentari 0
OBJAVIO INSPEKTORAT

Provjerite frižidere. S tržišta se povlače jaja zbog salmonele!

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Provjerite frižidere. S tržišta se povlače jaja zbog salmonele!
Foto: veronika-delikatese.com

Riječ je o opozivu proizvoda "Domaća svježa jaja sa zagorskih brega",

Državni inspektorat potvrdio je kako se zbog salmonele opozivaju domaća svježa jaja sa zagorskih brega.

Riječ je o opozivu proizvoda "Domaća svježa jaja sa zagorskih brega", najbolje upotrijebiti do 6., 7. ili 8. siječnja 2026., zbog utvrđene bakterije Salmonella Typhimurium na farmi kokoši nesilica s OPG-a Tepeš.

INSPEKTORI RUŠE STAZU FOTO Inspektori u Maksimiru, pojavile se blokade, građani u šoku: 'Pa da se ovime bave...'
FOTO Inspektori u Maksimiru, pojavile se blokade, građani u šoku: 'Pa da se ovime bave...'

Jaja su s OPG-a Tepeš iz Druškovca Humskog (JIBG HR 50066647, registracijskog broja 1HR0166), a u maloprodaji su u Mini mljekari Veronika d.o.o.

- Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane - rekli su iz Državnog inspektorata.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Strašne snimke iz Klaićeve. Evo zašto petarde ne davati djeci: Ostali bez prstiju, šake, vida!
UZNEMIRUJUĆ SADRŽAJ

Strašne snimke iz Klaićeve. Evo zašto petarde ne davati djeci: Ostali bez prstiju, šake, vida!

Petarde su u Hrvatskoj zabranjene i građani ih ne bi smjeli ni posjedovati. Kazne su od 660 do 1990 eura. Upozoravamo da je sadržaj uznemirujuć...
Bivši muž je probao uzeti dijete Andreji: Dva tjedna prije smrti rekla je da će ih Bajac ubiti...
DETALJI OPTUŽNICE

Bivši muž je probao uzeti dijete Andreji: Dva tjedna prije smrti rekla je da će ih Bajac ubiti...

Optužnica otkriva koliko je znao bivši muž, ali i njegova djevojka. Tu je i povijest problematičnog ponašanja, policijskih intervencija i odnosa između ubojica i bivšeg. Čuli su se sat vremena prije i nakon ubojstva
Spasili život učeniku koji je proboden u školi: 'Donesena je ključna odluka, bilo je kritično'
TIM NA REBRU IZVEO ČUDO

Spasili život učeniku koji je proboden u školi: 'Donesena je ključna odluka, bilo je kritično'

Srednjoškolac je u listopadu je u školi uboden nožem u prsni koš, helikopter ga je dovezao u Dubravu, pa je prebačen na Rebro. Tamo je donesena ključna odluka, koja mu je spasila život...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025