Provjerite frižidere. S tržišta se povlače jaja zbog salmonele!

Državni inspektorat potvrdio je kako se zbog salmonele opozivaju domaća svježa jaja sa zagorskih brega.

Riječ je o opozivu proizvoda "Domaća svježa jaja sa zagorskih brega", najbolje upotrijebiti do 6., 7. ili 8. siječnja 2026., zbog utvrđene bakterije Salmonella Typhimurium na farmi kokoši nesilica s OPG-a Tepeš.

Jaja su s OPG-a Tepeš iz Druškovca Humskog (JIBG HR 50066647, registracijskog broja 1HR0166), a u maloprodaji su u Mini mljekari Veronika d.o.o.

- Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane - rekli su iz Državnog inspektorata.