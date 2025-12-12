FOTO Inspektori u Maksimiru, pojavile se blokade, građani u šoku: 'Pa da se ovime bave...'

Šetao sam psa i ostao 'paf', neugodno sam se iznenadio kada sam vidio trake, ispričao nam je stanovnik zagrebačkog Maksimira kada je vidio trake koje su postavljene u dijelu parka.

No, krenimo redom. Prije 10-ak godina skupina muškaraca je na sjevernoj strani Maksimirske šume napravila biciklistički poligon. Brojni biciklisti godinama su ga koristili, i ovo je bila omiljena lokacija mnogima za vožnju kroz Maksimir.

Međutim, prije nekoliko dana, pričaju nam mještani Javna ustanova Priroda Grada Zagreba poslala je na teren čuvare prirode koji su područje ogradili trakom "Zabranjeno Čuvari prirode", te su tako pokušali spriječiti daljnje 'uništavanje prirode'.

- U današnje vrijeme kad svi pričaju da su djeca stalno na mobitela, meni je lijepo njih vidjeti da su tamo, da su na zraku. Ne vidim nikakvu namjeru da se uništava šuma, oni su samo iskoristili teren. Ovo je puno bolje, nego da piju i drogiraju se - kaže nam mještanin koji živi svega nekoliko stotina metara od samog poligona.

Sam poligon utaban je, a postavljeno je i nekoliko drvenih prepreka. Kada smo stigli na teren, traka je bila maknuta. Građani nam kažu kako nema potrebe za takvim nečim.

- U šumi ima srušenih stabala, polomljenih kluba a oni se bave ovime, užas - zaključuju susjedi.

Kontaktirali smo i Branka Štivičića, glavnog čuvara prirode, ali on se na naše pozive i poruke nije javio.

S druge strane, neslužbeno doznajemo kako je Inspekcija zaštite prirode je na temelju prijave Javne ustanove pokrenula inspekcijski nadzor kojim je utvrdila postojanje biciklističkog parka u spomeniku parkovne arhitekture "Park Maksimir".

Sugovornik iz Državnog inspektorata govori nam kako je inspekcijski postupak u tijeku, a više detalja bit će poznato naknadno.