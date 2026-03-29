Sretnik na Lotu 6 uplatio jedan euro pa osvojio 230.000 eura!

U 25. kolu popularne igre na sreću Loto 6, koje je održano 26. ožujka 2026. godine, izvučeni su sljedeći brojevi: 9, 16, 24, 36, 39, 44, a dodatni broj je 17. Joker broj za ovo kolo bio je 953583.

U ovom izvlačenju imali smo i veliki gobitak! Naime, sretni dobitnik je uplatio jedan euro pogodio je svih šest brojeva i osvojio 229.875,04 €!

Sljedeće izvlačenje Loto 6 je na rasporedu 2. travnja i donosi novu priliku za osvajanje vrijednih nagrada.