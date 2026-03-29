ČESTITAMO

Sretnik na Lotu 6 uplatio jedan euro pa osvojio 230.000 eura!

Piše 24sata,
Foto: Hrvatska lutrija

Sljedeće izvlačenje Loto 6 je na rasporedu 2. travnja i donosi novu priliku za osvajanje vrijednih nagrada.

U 25. kolu popularne igre na sreću Loto 6, koje je održano 26. ožujka 2026. godine, izvučeni su sljedeći brojevi: 9, 16, 24, 36, 39, 44, a dodatni broj je 17. Joker broj za ovo kolo bio je 953583.

U ovom izvlačenju imali smo i veliki gobitak! Naime, sretni dobitnik je uplatio jedan euro pogodio je svih šest brojeva i osvojio 229.875,04 €!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve duži redovi u pučkoj kuhinji: 'Naša volonterka se rasplakala kad je vidjela svog profesora'
TUŽNE SCENE KOD SV. DUHA

Sve duži redovi u pučkoj kuhinji: 'Naša volonterka se rasplakala kad je vidjela svog profesora'

Pučka kuhinja kod franjevaca na Svetom Duhu siromašne hrani od 1995. • Broj korisnika povećao se od pandemije • Skuhaju 500 obroka
VIDEO Požar kod stadiona u Kranjčevićevoj, gorjela i fasada HNK 2: 'Tu su bili mladići...'
VATROGASCI NA INTERVENCIJI

VIDEO Požar kod stadiona u Kranjčevićevoj, gorjela i fasada HNK 2: 'Tu su bili mladići...'

Vidjeli smo dvojicu mladića, rekla bih, kako hodaju po budućem parkingu. To nam je bilo čudno jer obično tu hoda samo zaštitar koji ima svjetiljku - priča nam čitateljica
Jembrih: 'U tri dana odrađeno je više od 1200 intervencija'
VATROGASCI NA IZMAKU

Jembrih: 'U tri dana odrađeno je više od 1200 intervencija'

Zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Zagreb Siniša Jembrih kaže da je angažirano rekordnih 15 visinskih vozila, dok većina intervencija otpada na uklanjanje stabala i sanaciju štete

