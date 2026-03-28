Vidjeli smo dvojicu mladića, rekla bih, kako hodaju po budućem parkingu. To nam je bilo čudno jer obično tu hoda samo zaštitar koji ima svjetiljku - priča nam čitateljica
VIDEO Požar kod stadiona u Kranjčevićevoj, gorjela i fasada HNK 2: 'Tu su bili mladići...'
Na budućem parkingu kod stadiona u Kranjčevićevoj izbio je požar, a zapalilo se smeće na gradilištu. JVP Grada Zagreba odmah je izašao na intervenciju po dojavi, koju su zaprimili u subotu u 21.34 sati, potvrdili su nam zagrebački vatrogasci. U požaru je oštećeno i 10 kvadrata fasade nedavno otvorenog HNK 2.
- Vidjeli smo dvojicu mladića, rekla bih, kako hodaju po budućem parkingu. To nam je bilo čudno jer obično tu hoda samo zaštitar koji ima svjetiljku. Zato smo gledali tko su, što su i odjednom su kraj kontejnera zapalili nešto, jako je planulo - rekla je čitateljica, koja je sve promatrala s prozora stana.
