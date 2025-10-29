Obavijesti

EVO GDJE IDE DOBITAK

Provjerite listiće: Sretnik na Lotu 7 osvojio 2 milijuna eura!

Piše Ivan Hruškovec,
Provjerite listiće: Sretnik na Lotu 7 osvojio 2 milijuna eura!
Dobitni listić odigran je na internetu, putem stranice www.lutrija.hr, a sretni dobitnik uplatio je 2 eura i odigrao dvije kombinacije bez dodatne igre Joker.

Sretni igrač osvojio je 2 milijuna eura na večerašnjem izvlačenju 87. kola igre Loto 7! Dobitni brojevi bili su 1, 12, 16, 18, 20, 24, 25, a dopunski broj 31.

Dobitni listić odigran je na internetu, putem stranice www.lutrija.hr, a sretni dobitnik uplatio je 2 eura i odigrao dvije kombinacije bez dodatne igre Joker. Time je pogodio svih sedam brojeva i osvojio najveći mogući dobitak – 2 milijuna eura.

U večerašnjem izvlačenju zabilježen je još jedan dobitak “šestice”, vrijedan 9.006,08 eura, dok je deset igrača pogodilo pet plus jedan broj i osvojilo po 207,83 eura. Fond dobitaka iznosio je 75.579,57 eura, a ukupna uplata 137.417,40 eura.

Sljedeće izvlačenje igre Loto 7 održat će se u subotu, 1. studenoga 2025., a jamčeni glavni dobitak ponovno iznosi 1.000.000 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

