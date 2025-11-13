Provjerite Loto 6 rezultate

Obavijesti

GDJE IDU DOBICI

Foto: Hrvatska lutrija

Provjerite rezultate 91. kola Loto 6 izvlačenja održanog 13. studenoga 2025. godine, uključujući izvučene brojeve, Joker broj i dobitke.

Večeras je održano 91. kolo popularne igre na sreću Loto 6 u organizaciji Hrvatske Lutrije, a izvučeni brojevi za ovo kolo su: 1, 5, 14, 17, 18, 43 te dodatni broj: 21.

Joker broj za ovo kolo bio je: 653280

Dobitci po kategorijama su sljedeći:
- 6 pogodaka: nema dobitnika
- 5+1 pogodak: nema dobitnika
- 5 pogodaka: 6 dobitnika, svaki osvojio 895,70 EUR
- 4 pogotka: 216 dobitnika, svaki osvojio 14,93 EUR
- 3 pogotka: 3617 dobitnika, svaki osvojio 2,08 EUR

Iznos jackpota možete provjeriti na službenoj stranici Hrvatske Lutrije.

Čestitamo svim dobitnicima, a ostalima želimo više sreće u sljedećem kolu!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

