Provjerite Loto 6 rezultate

Večeras je održano 91. kolo popularne igre na sreću Loto 6 u organizaciji Hrvatske Lutrije, a izvučeni brojevi za ovo kolo su: 1, 5, 14, 17, 18, 43 te dodatni broj: 21.

Joker broj za ovo kolo bio je: 653280

Dobitci po kategorijama su sljedeći:

- 6 pogodaka: nema dobitnika

- 5+1 pogodak: nema dobitnika

- 5 pogodaka: 6 dobitnika, svaki osvojio 895,70 EUR

- 4 pogotka: 216 dobitnika, svaki osvojio 14,93 EUR

- 3 pogotka: 3617 dobitnika, svaki osvojio 2,08 EUR

Iznos jackpota možete provjeriti na službenoj stranici Hrvatske Lutrije.

Čestitamo svim dobitnicima, a ostalima želimo više sreće u sljedećem kolu!