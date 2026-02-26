Obavijesti

News

JACKPOT NA ČEKANJU

Provjerite Loto 6 rezultate

Piše 24sata,
Provjerite Loto 6 rezultate
Loto kuglice | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U ovom kolu nije bilo dobitnika glavne nagrade za 6 pogodaka niti za 5+1 pogodak. Najveći iznos osvojio je jedan dobitnik s 5 pogodaka koji je osvojio 5433 eura.

Večeras je održano 17. kolo popularne igre na sreću Loto 6 Hrvatske Lutrije, a izvučeni brojevi su: 4, 10, 23, 29, 31, 38. Dodatni broj je 36, a Joker broj: 383669.

U ovom kolu nije bilo dobitnika glavne nagrade za 6 pogodaka niti za 5+1 pogodak. Najveći iznos osvojio je jedan dobitnik s 5 pogodaka koji je osvojio 5433 eura.

Pregled broja dobitnika i osvojenih iznosa:

- 6 pogodaka: Nema dobitnika
- 5+1 pogodak: Nema dobitnika
- 5 pogodaka: 1 dobitnik, dobitak iznosi 5.433,25 EUR
- 4 pogotka: 201 dobitnik, dobitak iznosi 16,22 EUR
- 3 pogotka: 4006 dobitnika, dobitak iznosi 1,90 EUR

U sljedećem kolu igra se za 195.000 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

