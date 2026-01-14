Obavijesti

Loto 7

Provjerite rezultate Lota 7
Izvučeni su sljedeći brojevi: 8, 9, 11, 12, 14, 26, 31, a dodatni broj bio je 15

Održano je 4. kolo Loto 7 Hrvatske lutrije. Sreća nije bila naklonjena igračima kada je riječ o glavnim dobitcima – nitko nije pogodio svih sedam brojeva (7), kao ni kombinaciju 6+1. Najveći dobitak ostvaren je u kategoriji 6 pogodaka, gdje su 4 dobitnika osvojila po 1.503,04 eura.

Izvučeni su sljedeći brojevi: 8, 9, 11, 12, 14, 26, 31, a dodatni broj bio je 15. Joker broj izvučen u ovom kolu bio je 984662.

Dobici po kategorijama:

5+1 pogodak: 6 dobitnika, svaki po 290,11 EUR
5 pogodaka: 172 dobitnika, svaki po 40,33 EUR
4+1 pogodak: 171 dobitnik, svaki po 8,32 EUR
4 pogotka: 2.541 dobitnik, svaki po 3,86 EUR
3+1 pogodak: 795 dobitnika, svaki po 2,12 EUR
0+1 pogodak: 6.158 dobitnika, svaki po 1,00 EUR

