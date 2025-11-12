U 91. kolu Lota 7 nitko nije osvojio glavni dobitak, ali troje sretnika s “šesticom” odnijelo je gotovo 3 tisuće eura
Provjerite rezultate Lota 7: Tri igrača ulovila vrijedne dobitke
Sreća je ovaj put izmakla svima. U 91. kolu Loto 7 Hrvatske Lutrije, održanom u srijedu, nitko nije pogodio sedmicu – pa zato jackpot raste na milijun eura! Izvučeni brojevi bili su: 7, 8, 17, 18, 20, 25 i 33, a dodatni broj 24.
Joker broj za ovo kolo glasio je 356124.
Glavni zgoditak nitko nije osvojio, kao ni 6+1, ali troje sretnika ipak se nasmiješilo, pogodili su šesticu i svaki od njih kući nosi 2.882,82 eura!
Dobitak 5+1 osvojilo je 12 igrača koji su osvojili po 166,32 eura, dok je 169 ljudi pogodilo pet brojeva i osvojilo po 39,36 eura.
Na stranici Lutrije provjerite ostale dobitke.
Jackpot sada ide u 92. kolo, a iz Hrvatske Lutrije poručuju da će iduće izvlačenje vrijediti svakog uloženog eura. Glavni dobitak raste na milijun eura.
