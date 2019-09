Fašisti provocirali zastavom u Rijeci, četvorica su privedena

Članovi talijanske fašističke skupine 'Vodoinstalateri' ('Gli Idraulici'), objesili su zastavu Kraljevine Italije na nekadašnju Guvernerovu palaču, danas sjedište Pomorskog i povijesnog muzeja grada Rijeke.

Napravili su to u znak stote obljetnice zauzimanja Rijeke i to na dan izložbe pod nazivom 'D’Annunzijeva mučenica' kojom će grad prikazati šesnaestomjesečnu vladavinu talijanskog začetnika fašizma D’Annunzija.

- U četvrtak oko 6.45 sati policija je zaprimila dojavu da je na ogradi Guvernerove palače u Rijeci izvješena talijanska zastava. Dolaskom na mjesto događaja pronađena je izvješena povijesna zastava Kraljevine Italije i nekoliko letaka. Pronađene predmete policija je izuzela, a u tijeku je kriminalističko istraživanje s ciljem pronalaska osoba koje izvjesile navedenu zastavu - izvijestila je PU primorsko goranska na upit o zastavi.



Una bandiera italiana a #Fiume. Nel centenario dell'impresa di D'Annunzio, tornano gli "Idraulici" con un omaggio agli italiani che non si arrendono a governi scialbi e deboli.



Come quello attuale...



Ne parlo su @ilgiornale https://t.co/GQ33SObPeX pic.twitter.com/OKePcbp31B — Cristiano Puglisi (@CristianoPuglis) September 12, 2019

Isto tako, policija je jutros ispred Guvernerove palače zatekla dvojicu talijanskih državljana starosti 19 i 20 godina s povijesnom zastavom Kraljevine Italije manjih dimenzija.

Obojica su privedena i sankcionirana temeljem odredbi Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Na taj su način osobe spriječili u daljnjoj namjeri.

- U nastavku istrage policija je oko 13.50 ispred iste palače zatekla još dvojicu Talijana u dobi od 55 i 19 godina, kod kojih je također pronađena povijesna zastava Kraljevne Italije. Isti su također privedeni u postaju i nad njima je u tijeku krim istraga - dopunila je PU tijekom dana izvješće.

Inače, navedena izložba prva je u sklopu pretprograma izložbe Granice – između reda i kaosa koja obilježava stogodišnjicu d’Annunzijeve okupacije Rijeke kroz personifikaciju grada kao žene, upućujući na mnogobrojne d’Annunzijeve ljubavnice koje su po okončanju veze bile iscrpljene fizički i emocionalno, baš poput grada Rijeke.

- Izuzetno nam je žao što je do ovog incidenta došlo, to je za svaku osudu. Smisao našeg bavljenja poviješću je edukacija i očuvanje mira i slobode te učenje iz prošlosti, da se ratovi i sve ono loše nikad više ne ponavlja.Posebno nam je žao jer je ovo prva izložba kojom se otvara program Rijeka EPK 2020, koji promiče jednakost, suživot i toleranciju, a s ovakvim izgredima se fokus prebacuje na negativnu konotaciju. No, možda je ovo i potvrda da smo bili u pravu tj. da je društvu potrebno osvješćivanje i edukacija - komentirala je slučaj Nikolina Radić Štivić, ravnateljica Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka.

Prosvjedna nota Italiji

U isto vrijeme u Trstu su na dan stote obljetnice okupacije Rijeke podigli spomenik okupatoru Gabrieleu D’Annunziju.

Hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova zbog toga je Italiji uputili prosvjednu notu u kojoj najoštrije osuđuju potez grada Trsta.

Reagirala je i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović koja je podizanje spomenika nazvala neprihvatljivim veličanjem iredentizma i okupacije.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Hrvatska