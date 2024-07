'Provodi se unutarnji nadzor u bolnici, ispitujemo što se točno dogodilo. Moja sućut obitelji'

- Mogu samo reći da me jučer nazvao ravnatelj bolnice i obavijestio me o tome, naložio sam unutarnji nadzor koji je u tijeku. Kad bude gotov, procijenit ćemo ima li elemenata da uputimo inspekciju Ministarstva zdravstva u bolnicu. Dotad ne bih govorio o detaljima, odgovor je ministra zdravstva Vilija Beroša na današnje pitanje novinara o smrti djeteta nakon operacije krajnika na Svetom Duhu u Zagrebu. Upitan zna li se starost djeteta, kazao je kako zna, ali u ovom trenutku ne može ni o čemu dodatnom govoriti.

- Postupanje nadzora uključuje sve provedene postupke sviju, od liječnika do pomoćnog osoblja, od zaprimanja u bolnicu do otpusta, i poslije toga - sve će to biti evaluirano, vidjet ćemo. Medicina nije matematika, dva i dva nisu uvijek četiri, puno toga ovisi o nizu drugih elemenata. Predmet se upućuje Hrvatskoj liječničkoj komori, koja također može donijeti svoje odluke. Izražavam sućut obitelji, elemenete slučaja ne znam, ali se postupa. Situacija se dogodila nekoliko dana nakon zahvata, odgođeno, reći će struka što se dogodilo, zaključio je Beroš.

Novinari su nakon predstavljanja novog robotskog sustava u KBC-u Zagreb (Rebro) ravnatelja Antu Ćorušića pitali pak jesu li, i koliko podaci pacijenata bili ugroženi zbog nedavnog hakerskog napada.

- Slučaj kibernetičkog napada na KBC Zagreb su preuzele kiberetičke službe, i to je jedino što možemo komentirati. Mi kao bolnica već osam godina plaćamo uslugu zaštite od kibernetičkih napada, i imali smo zaštitu kakvu smo imali, nitko nije mogao očekivati ovakav napad. Poteškoća nakon njega jest bilo, ali sustav sad funkcionira, pacijenti su preplanirani, radilo se duže i više, radilo se na tome da pacijenti budu adekvatno zbrinuti, dodao je Ćorušić. Hakeri im se, kaže, ne javljaju, ali su zato u stalnom kontaktu s nadležnim službama koje su preuzele slučaj u svoje ruke.