'Provokacije mogu dovesti do katastrofe! Ukrajina je za SAD poligon za testiranje bio-oružja'

Tajnik Vijeća sigurnosti Ruske Federacije Nikolaj Patrušev stigao je u radni posjet Indiji gdje sudjeluje na sastanku država članica SCO-a (Šangajska organizacija za suradnju), javlja ruska RIA.

I nije mu dugo trebalo da se 'zagrije', u principu, čim je sletio, krenuli su napadi na Zapad i sve one koji pomažu Ukrajini.

- Na teritoriju država NATO-a aktivno se obučava ukrajinsko vojno osoblje. Oko 50 zemalja koje su dio tzv. Ramstein koalicije sudjeluje u oružanom sukobu na strani Ukrajine - rekao je u startu Patrušev, jedan od Putinovih najbližih suradnika, i odmah nastavio:

- Washington, London i njihovi saveznici nastavljaju poticati nacističko-rusofobne osjećaje kijevskog režima.

Kao i njegove kolege iz Kremlja, Patrušev također upozorava na mogućnost nuklearnog sukoba, iako to, veli on, 'Rusija nikako ne želi'. Premda su oni jedini koji to spominju...

"Mi to ne želimo, ali..."

- Provokativno ponašanje Zapada u kontekstu krize u Ukrajini može dovesti do katastrofe i proturječi postulatu o nedopustivosti nuklearnog rata. Rusija, sa svoje strane, ostaje u potpunosti privržena ovoj izjavi i, u skladu s njezinim sadržajem, uvjerena u potrebu sprječavanja bilo kakvog vojnog sukoba između zemalja koje posjeduju nuklearno oružje - nabraja Patrušev, kojeg stručnjaci smatraju među najodgovornijima za rat u Ukrajini.

Nije pričljiv kao neke od kolega mu, drži se sa strane, ali itekako je utjecajan. S Putinom se zna 30-ak godina...

Bliski Putinov saveznik iz njihovih zajedničkih dana u KGB-u u Sankt Peterburgu, rekao je uoči invazije ruskom predsjedniku da SAD stoji iza napetosti u istočnoj Ukrajini i da nastoje orkestrirati kolaps Rusije. Patrušev je tad istaknuo da je zadaća Rusije braniti teritorijalni integritet njihove zemlje i braniti njihov suverenitet.

"Najopasniji čovjek u Rusiji"

Mark Galeotti, stručnjak na području ruske politike i sigurnosti, kazao je svojedobno da je Patrušev “najopasniji čovjek u Rusiji” zbog svog “paranoičnog mentalnog sklopa vođenog zavjerama”.

A evo i svježeg primjera s 'gostovanja' u Indiji.

- Ne samo da je Ukrajina postala poligon za testiranje američkog biološkog oružja, SAD cilja Gruziju, Moldaviju, kao i niz zemalja SCO-a za to - poručio je Patrušev, koji je za kraj najavio rusku pobjedu...

- Unatoč stalno rastućoj vojnoj pomoći Ukrajini od Sjedinjenih Država i drugih zapadnih država, svi deklarirani ciljevi specijalne vojne operacije sigurno će biti postignuti. Postići ćemo demilitarizaciju i denacifikaciju Ukrajine, osigurat ćemo teritorijalnu cjelovitost Ruske Federacije i sigurnost našeg stanovništva - kazao je za kraj...

