Pršte prijave i afere: Užarena bojišta na lokalnim izborima

Lokalni izbori u najvećim hrvatskim gradovima potpuno su neizvjesni, prepuni velikih političkih preokreta: ankete predviđaju tijesne utrke, a vladajući HDZ, prema anketama, ne vodi u urbanim sredinama, osim u Osijeku i Zadru. U Zagrebu gradonačelnik Tomislav Tomašević suočava se s konkurencijom čak šest izazivača, no i dalje, prema anketama, drži prednost. U Splitu Ivica Puljak ulazi u kampanju s pozicije favorita, dok HDZ i SDP bilježe slabije pozicije. Iako sve stranke tvrde da su optimistične, u gradovima poput Rijeke, Pule i Vukovara, pa i Dubrovnika, podaci s terena i različite ankete pokazuju da ishod izbora ostaje krajnje neizvjestan. Jedno je definitivno, izborna godina gadna je za sve političare, a pogotovo za one koji žele voditi grad s tri milijarde eura proračuna i 655.401 glasača jer su podmetanja, optužbe i kaznene prijave alati u rukama protivnika. Tomislavu Tomaševiću (Možemo!, SDP) vlast želi preoteti šestero protukandidata: HDZ-ovac Mislav Herman, nezavisni Marija Selak Raspudić i Pavle Kalinić, Ivica Lovrić (Plavi grad), Davor Bernardić (koalicija Zagreb United) i Tomislav Jonjić (Jedino Hrvatska). Prema svim dosadašnjim anketama, Tomašević je prvi izbor Zagrepčana, a slijede ga Davor Bernardić, Marija Selak Raspudić i Mislav Herman. Razlika je velika, politički analitičari reći će i nedostižna, ali to ne smeta da se “šamaraju”.

