Ukrajinska mornarica tvrdi da je u Crnom moru prvi put u povijesti došlo do izravnog sukoba dvaju bespilotnih plovila. Ukrajinski dron približio se ruskom i uništio ga vatrom iz strojnice
Prva bitka dronova na moru: Ukrajinski pomorski dron potopio ruski bespilotni čamac
Ukrajinski pomorski dron potopio je ruski dron u sukobu za koji Kijev tvrdi da je bio prvi takve vrste u povijesti.
Ukrajinska ratna mornarica objavila je u subotu da je izviđanje uočilo rusko bespilotno plovilo na području Crnog mora.
Prema navodima mornarice, potom je angažiran ukrajinski pomorski dron koji se približio ruskom plovilu i otvorio vatru iz strojnice, potopivši ga.
"Ovo je prva pomorska bitka u povijesti između bespilotnih plovila", objavila je ukrajinska ratna mornarica na Telegramu.
The Ukrainian Navy has released footage of the first ever battle between a pair of drone boats.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 12, 2026
Seen here, a Ukrainian Sargan 3000 USV engages and sinks a Russian USV using its M2 Browning .50 HMG. pic.twitter.com/SoR9wkSebe
Također je objavila videosnimku koja prikazuje paljbu i uništenje malog plovila čiji identitet nije bilo moguće neovisno potvrditi.
I Ukrajina i Rusija posljednjih su mjeseci razvile bespilotna plovila za različite namjene.
Među njima su plovila natovarena eksplozivom koja se koriste za napade na brodove, kao i pomorski dronovi opremljeni oružjem poput strojnica ili projektila.
Ukrajina također navodi da koristi plovila sposobna prevoziti dronove kratkog dometa u blizinu ruske obale.
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