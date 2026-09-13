Prva bitka dronova na moru: Ukrajinski pomorski dron potopio ruski bespilotni čamac

Ukrajinski pomorski dron potopio je ruski dron u sukobu za koji Kijev tvrdi da je bio prvi takve vrste u povijesti.

Ukrajinska ratna mornarica objavila je u subotu da je izviđanje uočilo rusko bespilotno plovilo na području Crnog mora.

Prema navodima mornarice, potom je angažiran ukrajinski pomorski dron koji se približio ruskom plovilu i otvorio vatru iz strojnice, potopivši ga.

"Ovo je prva pomorska bitka u povijesti između bespilotnih plovila", objavila je ukrajinska ratna mornarica na Telegramu.

The Ukrainian Navy has released footage of the first ever battle between a pair of drone boats.



Seen here, a Ukrainian Sargan 3000 USV engages and sinks a Russian USV using its M2 Browning .50 HMG. pic.twitter.com/SoR9wkSebe — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 12, 2026

Također je objavila videosnimku koja prikazuje paljbu i uništenje malog plovila čiji identitet nije bilo moguće neovisno potvrditi.

I Ukrajina i Rusija posljednjih su mjeseci razvile bespilotna plovila za različite namjene.

Među njima su plovila natovarena eksplozivom koja se koriste za napade na brodove, kao i pomorski dronovi opremljeni oružjem poput strojnica ili projektila.

Ukrajina također navodi da koristi plovila sposobna prevoziti dronove kratkog dometa u blizinu ruske obale.